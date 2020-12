Soziale Kontakte – aber sicher!

SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien ruft WienerInnen auf, die Services der Stadt zu nutzen, um gesund zu bleiben. "Halten wir zusammen. Gemeinsam kommen wir sicher durch diese Zeit!"

Wien (OTS) - Soziale Kontakte einschränken und zu Hause bleiben – eine Herausforderung für aktive Menschen in der nachberuflichen Lebensphase. Das weiß die SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien, Dr.in Susanne Herbek: „Mit Freundinnen und Freunden treffen, abwechslungsreiche Aktivitäten, Sport, Kultur – das alles ist wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden, gerade für aktive Wienerinnen und Wiener.“ Als Medizinerin und Chefärztin des Fonds Soziales Wien rät sie jedoch: „Bleiben Sie vorsichtig und halten Sie sich an die jeweils gültigen Maßnahmen. Egal, wie jung wir uns fühlen: Ab einem Lebensalter von 65 Jahren erhöht sich das Risiko, an COVID-19 zu erkranken.“

Aktiver Alltag daheim

Damit das Daheimbleiben ein wenig leichter fällt, finden sich auf der Website https://www.senior-in-wien.at/ zahlreiche Tipps für einen abwechslungsreichen Alltag: Eine ganze Sammlung an Links verrät, wie sich Wienerinnen und Wiener Unterhaltung, Sport, Kultur sowie soziale Kontakte und persönliche Unterstützung online in die eigenen vier Wände holen können.

Neue Schnellteststraße ermöglicht Besuche in Pflegeeinrichtungen

Zusätzlich bietet die Stadt Wien mit den neuen Schnelltests auf dem überdachten Bruno-Kreisky-Platz vor dem Austria Center Vienna eine Möglichkeit, sich ohne akute Symptome testen zu lassen. Das Ergebnis steht innerhalb von 15 Minuten fest. Wer ältere Verwandte in einer Pflegeeinrichtung oder Freundinnen und Freunde in einem der Häuser zum Leben besuchen möchte, kann sich nun kostenlos ein negatives Testergebnis besorgen und so mithelfen, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. Zur Nutzung des Schnelltests ist eine Online-Registrierung vorab notwendig.

„Halten wir weiterhin zusammen – gemeinsam kommen wir sicher durch diese Zeit“, so Dr.in Herbek.





