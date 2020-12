Fenster-Hersteller Wick kommt unter den Hammer

Die gesamte Fensterfertigung des insolventen Betriebs wird versteigert: Am 9. Dezember 2020 kommen ganze Sägelinien, aber auch zehntausende Schrauben unter den Hammer.

Vorchdorf/Niklasdorf (OTS) - Anfang 2020 musste die traditionsreiche Wick Fenster und Sonnenschutz GmbH Insolvenz anmelden, ein Sanierungsverfahren scheiterte. Ausgenommen ist die Sparte Sonnenschutz, diese wurde von Fensterbauer Actual übernommen. Die Fensterfertigung am Gelände in Vorchdorf jedoch ist endgültig eingestellt: Über 1.100 Positionen – von tonnenschweren Fertigungsmaschinen bis zu kartonweise Schrauben, Dübel und Schleifpapier – werden nun online auf aurena.at versteigert. Ziel ist, dass das Gelände nach der Versteigerung komplett leer ist.

Seltene Gelegenheit für Profis und Hobby-Handwerker

In zwei Online-Auktionen kommen am 9. Dezember 2020 die gesamte Fensterfertigung mit den Tischlereimaschinen unter den Hammer, sowie eine riesige Menge an Zubehör wie Beschläge und Dichtungen, aber auch Kleinwerkzeuge und Nützliches für Hobby-Handwerker.

Wer sich einen Überblick über die Vielfalt der Positionen verschaffen möchte, hat die Möglichkeit zur Besichtigung vor Ort am Betriebsgelände am 7. Dezember 2020, 13:00 – 16:00 Uhr (vorbehaltlich der geltenden Covid-19-Bestimmungen).

Fertigungsmaschinen im großen Stil

Interessant für den gewerblichen Einsatz sind die Fertigungsmaschinen des Fensterherstellers, die in dieser Form selten zu haben sind: von den gesamten Sägelinien für die Großfertigung über Fräsanlagen und Schleifmaschinen bis hin zu Verleimpressen, Absauge- und Gebläseanlagen. Hinzukommt das Zubehör der Fensterfertigung mit Großposten von Beschlägen, Dichtungen und Rollenbändern; auch einen Karton mit ca. 150 Stück Fenster-Pflegesets gibt es zu ersteigern.

Holzschrauben, Farbfässer und Co.

Aber auch Kleinmaschinen und Nützliches für die eigene Werkstatt sind zu ergattern: ob Werkzeug und Werkbänke, Montagetische und Hubwägen, Büromöbel und Schränke. Auch Positionen wie „10.000 Holzschrauben“ zum Rufpreis von 10 Euro oder „26 Fässer mit Farben“ zum Rufpreis von 5 Euro kommen unter den Hammer.

Zur Online-Auktion:

Teil 1: https://www.aurena.at/auktion/3435/wick

Teil 2: https://www.aurena.at/auktion/3436/wick

Jeder kann mitsteigern

Die Versteigerung läuft online auf der Auktionsplattform aurena.at. Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten.



Ablauf der Auktion (vorbehaltlich der geltenden Covid-19-Bestimmungen):

Besichtigungsmöglichkeit vor Ort (4655 Vorchdorf, Feldhamer Straße 2):

7.12.2020, 13:00 bis 16:00 Uhr

7.12.2020, 13:00 bis 16:00 Uhr Zuschläge online auf aurena.at : 9.12.2020 ab 9:00 Uhr

: 9.12.2020 ab 9:00 Uhr Die Abholung und der Abbau der ersteigerten Positionen durch die Höchstbieter erfolgt ebenfalls vor Ort

Auktion Teil 1: Maschinen Holzfenster zur Online-Auktion

Rückfragen & Kontakt:

DI Jürgen Blematl

+43 676 757 8070

j.blematl @ aurena.at