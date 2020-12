OTTO Immobilen vermittelt Bürogebäude „CB06“ von Commerz Real an Real IS

Erfolgreicher Deal in TownTown: „Österreichs Markt für hochwertige Investment-Immobilien funktioniert weiterhin“

Wien (OTS) - Das Investment Team von OTTO Immobilien hat vor kurzem die Büroimmobilie „CB06“ im Bürocluster TownTown in Wien-Erdberg von der Commerz Real mit Sitz in Wiesbaden an die Münchner Real IS erfolgreich vermittelt. Über den Kaufpreis des Gebäudes mit einer Gesamtmietfläche von ca. 5.200 Quadratmetern wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Commerz Real hatte das Objekt „CB06“ am Thomas Klestil Platz 2 im Jahr 2009 für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest erworben. Nach dem Auszug des ursprünglichen Alleinmieters im Jahr 2018 konnte „CB06“ in kurzer Zeit an drei namhafte Mieter nachvermietet werden und wurde jetzt erfolgreich an die Münchner Real I.S. veräußert.

„Wir freuen uns über das Vertrauen der Commerz Real, die Immobilie auch unter den aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen erfolgreich zu vermitteln. Die Transaktion zeigt, dass der Markt für hochwertige Immobilien - ungeachtet der bestehenden Einschränkungen - in Österreich hervorragend funktioniert“, zeigt sich Christoph Lukaschek, Leiter Investment bei OTTO Immobilien, über einen weiteren erfolgreichen Abschluss im Jahr 2020 erfreut. OTTO Immobilien betreut die Commerz Real seit ihrem Markteintritt in Österreich im Jahr 1996 umfassend in den Bereichen Hausverwaltung, Vermietung und Investment.

Der ab 2007 errichtete Business-Park TownTown im Teilmarkt Erdberg-St. Marx umfasst insgesamt 19 Bürogebäude. Aufgrund der großvolumigen Entwicklungen im Umfeld ist der Standort aktuell eine der dynamischsten Lagen Wiens.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Scheidl-Aziz

Presse und Kommunikation



Otto Immobilien GmbH

Riemergasse 8, 1010 Wien



T +43 1 512 77 77-336



M +43 650 350 90 36



k.scheidl @ otto.at

www.otto.at