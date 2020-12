Hilfe für Bauernfamilien in Not

Spenden-Organisation Bauern für Bauern unterstützt im Notfall sofort

Gegenseitige Hilfe macht das Leben leichter. Das ist die Grundidee des Maschinenring. Ein Element davon sind die Sozialen Betriebshelfer, die im Notfall als Arbeitskräfte auf Bauernhöfen einspringen. Bauern für Bauern ergänzt das um finanzielle Unterstützung, die bei Schicksalsschlägen dringend und vor allem rasch benötigt wird Hans Peter Werderitsch, Obmann von Bauern für Bauern 1/2

All unsere Fälle zeigen, dass man selbst schneller in eine Notsituation gelangt als man glaubt. Etwa wenn nach einem Todesfall das Betriebskonto gesperrt ist, die Kosten für Stall und Hof weiterlaufen und die Familie keinen Zugriff mehr auf das Geld hat. Wir helfen hier schnell, um die ärgsten finanziellen Sorgen zu lindern. Ob Geld für Kinderbetreuung oder die von Winterkleidung für Kinder rechtzeitig vor Weihnachten, wichtig ist dass die Hilfe dort einlangt wo sie wirklich gebraucht wird. Hans Schinko, Vorstand von Bauern für Bauern 2/2

Linz an der Donau (OTS) - Schwere Erkrankungen, Unfälle oder Todesfälle können Bauernfamilien schnell in Not stürzen. Dann ist rasche Hilfe gefragt: Um die Arbeit am Betrieb fortzuführen, die drängendsten Zahlungen zu leisten oder die Kinderbetreuung zu organisieren. Hier springt Bauern für Bauern ein. Die Hilfsorganisation wurde vom Maschinenring gegründet und überweist schnellstmöglich Zuwendungen von EUR 600 bis 6.000. Insgesamt erhielten 219 Familien seit dem Start 2007 Unterstützung in Höhe von über 900.000 Euro. 2020 wurde 18 Familien rund EUR 84.000 geholfen. Nun startet der Verein wieder einen Spenden-Aufruf, um auch 2021 Bauernfamilien in Not rasch und unkompliziert helfen zu können.

Jeder Euro zählt

„ Gegenseitige Hilfe macht das Leben leichter. Das ist die Grundidee des Maschinenring. Ein Element davon sind die Sozialen Betriebshelfer, die im Notfall als Arbeitskräfte auf Bauernhöfen einspringen. Bauern für Bauern ergänzt das um finanzielle Unterstützung, die bei Schicksalsschlägen dringend und vor allem rasch benötigt wird “, erklärt Hans Peter Werderitsch, Obmann von Bauern für Bauern, den solidarischen Gedanken.

Hans Schinko, Vorstand von Bauern für Bauern, ergänzt: „ All unsere Fälle zeigen, dass man selbst schneller in eine Notsituation gelangt als man glaubt. Etwa wenn nach einem Todesfall das Betriebskonto gesperrt ist, die Kosten für Stall und Hof weiterlaufen und die Familie keinen Zugriff mehr auf das Geld hat. Wir helfen hier schnell, um die ärgsten finanziellen Sorgen zu lindern. Ob Geld für Kinderbetreuung oder die von Winterkleidung für Kinder rechtzeitig vor Weihnachten, wichtig ist dass die Hilfe dort einlangt wo sie wirklich gebraucht wird. “

Anerkannte Spendenorganisation

Der lokale Maschinenring hilft allen landwirtschaftlichen Betrieben beim Einreichen des Antrags-Formulars von Bauern für Bauern – ganz gleich, ob ein Betrieb Maschinenring Mitglied ist oder nicht. Anschließend wird jeder Fall verifiziert und in einem Gremium entschieden, wer gemäß der Spende-Kriterien Hilfe in welche Höhe erhält. Dabei arbeiten die Landwirtschaftskammer, die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), Bauern für Bauern sowie die lokalen Maschinenring Büros Hand in Hand. Gemeinsames Ziel ist, so schnell wie möglich die erste, größte Not der Bauernfamilien zu linden.

Online spenden: bauernfuerbauern.at

Spendenkonto:

Bauern für Bauern

IBAN: AT36 3400 0000 0268 0700

BIC: RZOOAT2L

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Spenden an „Bauern für Bauern“ sind steuerlich absetzbar! Geben Sie dafür unter Verwendungszweck bitte Ihren Namen laut Meldezettel und ihr Geburtsdatum an.

Partner der Spendenaktion Bauern für Bauern sind die Landwirtschaftskammer Österreich, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Kontext Druckerei, die Zeitschrift „Der Fortschrittliche Landwirt“, die Österreichische Bauernzeitung, BigPoint Werbeagentur, Lebensqualität Bauernhof sowie der Kompost und Biogas Verband. Unterstützer von Bauern für Bauern sind Biomin, AustroAgrarShop, Kramp und die UNIQA Versicherung.

Rückfragen & Kontakt:

Bauern für Bauern

Mag.a Elisabeth Gail

Leitung Kommunikation Maschinenring Österreich

+43 (664) 9606115

elisabeth.gail @ maschinenring.at

www.maschinenring.at