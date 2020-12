Rote Schleife am Parlament macht auf Welt-AIDS-Tag aufmerksam

Sobotka: Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, Ausgrenzung entgegenzutreten

Wien (PK) - Eine überdimensionale rote Schleife, weltweites Symbol der Solidarität mit HIV-Infizierten und AIDS-Kranken, trägt diese Woche das Parlament in der Hofburg. "Wir setzen damit ein deutlich sichtbares Zeichen für Toleranz und gegen Ausgrenzung", so Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.





Anlässlich des Welt-AIDS-Tages zeigt das Parlament am 1. Dezember - heuer zum 11. Mal - mit einem großen "Red Ribbon" an der Fassade Solidarität mit Menschen mit dem HI-Virus. Weltweit leben rund 38 Millionen Menschen mit dem HI-Virus. In Österreich wird täglich mindestens eine HIV-Neudiagnose gestellt. "Aufklärung und Prävention müssen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft einnehmen", betont Nationalratspräsident Sobotka. "In den vergangenen Jahrzehnten sind große Erfolge in Forschung, Behandlung und Therapie erzielt worden, wenngleich noch ein langer Weg zu gehen ist. Besonders den niederschwelligen Zugang zu Medikamenten und zu Tests betreffend, haben wir eine gemeinsame Verantwortung." Das österreichische Parlament wolle als Ort der Verantwortung einen Beitrag zur Enttabuisierung dieser Krankheit leisten und gleichsam mahnend hinweisen, dass HIV/AIDS nach wie vor nicht besiegt sei.

Der Welt-AIDS-Tag wurde erstmals 1988 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufen und dieser Tag für Bewusstsein und Solidarität mit HIV-positiven und an AIDS erkrankten Menschen wird jedes Jahr von der UNAIDS unter ein bestimmtes Motto gestellt. Das diesjährige Motto lautet: "Globale Solidarität, gemeinsame Verantwortung".

HINWEIS: Fotos vom "Red Ribbon" finden Sie auf der Website des Parlaments.

