Virtuelle Tage der offenen Tür am Campus – 3. und 4. Dezember: Wählen Sie das passende Bachelor Studienprogramm für 2021

Wien (OTS) - Sie wollen mehr über die Modul University Vienna, ihre Stipendien und Studienprogramme erfahren in einer Zeit, in der Reisen schwierig bis unmöglich ist? Kein Problem! Die Modul University Vienna bietet Ihnen die Chance, den Campus, das studentische Leben und den Unterricht kennenzulernen. Besuchen Sie die Universität bei den virtuellen Tagen der offenen Tür am 3. und 4. Dezember von 9.00 bis 18.00 Uhr (MEZ). Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit dem Zugangslink zum Online-Event.

Allen, die sich für ein Bachelor Studienprogramm interessieren, bietet die Modul University Vienna bei den virtuellen Tagen der offenen Tür umfangreiche und spannende Informationen:

Die Vorstellung der Bachelor Studienwahlmöglichkeiten an der Modul University Vienna in Englisch und Deutsch

Einen Leitfaden durch die Aufnahmemodalitäten

Im Bachelor Aufnahmetalk spricht Steffi Gaal spricht über den Aufnahmeprozess für Bachelor Interessenten (vier Minuten)

Was man nach der Graduierung erwarten kann

Die Alumnis der Universität sind über die ganze Welt verstreut und viele von ihnen haben beeindruckende Karrieren vorzuweisen. Es ist immer inspirierend, sie zu treffen und ihre Geschichten zu hören. Sie haben die Gelegenheit, ein paar interessante berufliche Karrierewege nach dem Abschluss der Modul University Vienna kennenzulernen. Ebenfalls spannend ist die Vorstellung des Karrierecenters über den Marktwert der MU-Absolventen. Die Modul University Vienna verfügt über einen exzellenten Ruf. Die Studierenden werden bei ihren professionellen Karrieren während und nach ihren Studien an der MU Vienna unterstützt.

Präsentation über das studentische Leben in Wien – Unterkünfte, Visa, etc.

Viele wertvolle Infos über die Studienservices und das Leben in Wien, einer Großstadt mit hohem Lebensstandard und hervorragendem Ruf. Der Student Services Manager der MU spricht über die besten Unterkünfte und gibt Ratschläge, wie man sich in Wien gut zurechtfindet.

Finanzielle Unterstützung, Studiengebühren und Stipendien

Die MU Vienna bietet attraktive Stipendien und Gebührenermäßigungen. In einem Vortrag erfahren Sie alles über die Möglichkeiten (finanzielle Beratung 11 Minuten).

Einen persönlichen Kontakt fixieren!

Am 3. und 4. Dezember wird das MU Team persönlich zur Verfügung stehen und Fragen beantworten. Buchen Sie einen 20-Minuten Anruf im Kalender und nehmen Sie von zu Hause aus an den MS Team Sitzungen teil.

Mit MU Studierenden chatten

Wählen Sie einen der immatrikulierten Studierenden aus Ihrem bevorzugten Programm für einen Chat und befragen Sie ihn eingehend über die Möglichkeiten an der MU Vienna.

Sie wollen ein eigenes Unternehmen gründen?

Wenn Sie bereits eine Idee für eine Unternehmensgründung haben, werden Sie vom Start-Up Hub „Talents Squared“ profitieren. Incubator und Accelerator Programme werden für den Weg zum Erfolg zur Verfügung gestellt. Hören Sie dazu den Start-Up Hub Kurator, wie Sie in dieses Programm einsteigen können. MU Start-Up Hub Talk, vier Minuten



Anmeldung zum Bachelor Virtual Open Day am 3. und 4. Dezember unter:

https://www.modul.ac.at/registration-for-virtual-open-campus-2020

