VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: „Hat FPÖ-Abgeordneter Hafenecker bewusst Medien belogen?“

FPÖ-Nationalratsabgeordneter prahlt gegenüber Tageszeitung mit Corona-Infektion im März und rudert am nächsten Tag äußerst fragwürdig zurück

Wien (OTS) - „Dass FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker gegenüber der Tageszeitung Österreich offensichtlich bewusst die Unwahrheit verbreitet hat, er sei bereits im März mit Corona infiziert gewesen, macht fassungslos und ist ein weiteres Paradebeispiel für den fatalen Umgang der FPÖ mit den Gefahren des Coronavirus. Als ranghoher Politiker zu behaupten, eine Krankheit bereits hinter sich zu haben, an der tagtäglich weltweit tausende Menschen sterben, darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Christian Hafenecker hat jede Grenze des Anstands überschritten. Es ist unvermeidbar, dass Hafenecker umgehend persönliche Konsequenzen zieht“, reagiert die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, auf das publik gewordene Fehlverhalten des FPÖ-Nationalratsabgeordneten Christian Hafenecker.

„Es ist unglaublich, wie verantwortungslos Hafenecker, trotz seiner eigentlichen Vorbildfunktion als Nationalratsabgeordneter, agiert. Mit seinem Verhalten verletzt er das so wichtige Vertrauen der Bevölkerung in die Politik und benutzt die in vielen Fällen schwere, sogar tödliche Krankheit als Vorwand, um sein Verhalten zu rechtfertigen. Es ist vollkommen alternativlos, dass sich Hafenecker umgehend von all seinen politischen Ämtern zurückzieht“, so Schwarz abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/