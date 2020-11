Glücksspiel ist kein Kinderspiel

Auch heuer sind die Österreichischen Lotterien aktiver Partner der internationalen Initiative Holiday Lottery Campaign.

Wien (OTS) - Die Botschaft ist klar: Glücksspielprodukte gehören nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen und sind damit auch kein geeignetes Geschenk.

„Glücksspiel mit Verantwortung“ ist eines der Grundprinzipien der unternehmerischen Tätigkeit der Österreichischen Lotterien. Es ist für das Unternehmen deshalb seit vielen Jahren selbstverständlich, sich dieser freiwilligen Aktion zur Sensibilisierung des öffentlichen Bewusstseins zum Thema Jugendschutz, gerade in der Vorweihnachtszeit, anzuschließen. Die Holiday Campaign läuft seit 28. November über alle Verkaufsterminals der Verkaufsstellen der Österreichischen Lotterien. Sie erinnert die Kundinnen und Kunden unmissverständlich daran, dass für den Kauf eines Lotterieprodukts ein Alter von mindestens 16 Jahren erforderlich ist. Mit der Botschaft „Glücksspiel ist kein Kinderspiel“ wird dieses Anliegen auf den Punkt gebracht. Auch auf der Facebook-Seite der Österreichischen Lotterien werden zu dieser Aktion Postings platziert.

Internationale Studien belegen den Zusammenhang zwischen dem Alter beim Erstkontakt mit einem Glücksspiel und der Wahrscheinlichkeit, im späteren Leben glücksspielbezogene Belastungen zu erfahren. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie die Besorgnis über problematisches Glücksspiel bei Jugendlichen waren im Jahr 2008 der Anstoß für die Initiatoren, die „Holiday Campaign“ zu starten. Die Initiative wird seither Jahr für Jahr vom National Council on Problem Gambling (Washington, USA) und dem International Centre for Youth Gambling Problems and High-Risk Behaviors der McGill University (Montreal, Kanada) international ausgerufen.

Detaillierte Informationen zu sämtlichen Spielerschutzmaßnahmen findet man unter: www.smv.at und der Spielerschutz-Hotline 0800 202 304.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



www.lotterien.at

www.win2day.at