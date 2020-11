Toto: Vierfachjackpot –170.000 Euro warten

2 Zwölfer zu je rund 5.200 Euro

Wien (OTS) - Leeds United und Hellas Verona haben mit ihren Auswärtssiegen dafür gesorgt, dass es bei Toto nun zu einem Vierfachjackpot und damit zu einer Runde, in der es um rund 170.000 Euro gehen wird, gekommen ist. Denn das sind jene beiden Spiele, die den beiden Gewinnern eines Zwölfers den Dreizehner, und damit den vollen Erfolg, zunichte gemacht haben.

Ein Wiener tippte seinen Zwölfer auf einem Normalschein, und er scheiterte mit Tipp X an Spiel 9, eben an Everton gegen Leeds. Den zweiten Zwölfer tippte ein Steirer mit dem über win2day angebotenen Systemspiel-Programm „System Champion“. Er scheiterte mit seiner Tipp 1-Voraussage an Spiel 14, da Bergamo zu Hause gegen Verona verloren hat. Für ihren Zwölfer erhalten beide jeweils rund 5.200 Euro.

In der Torwette gab es keine fünf und auch keine vier richtigen Ergebnisse, und damit heißt es in den ersten beiden Rängen weiterhin Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 49A ist am Dienstag um 18:45 Uhr.

Quoten der Toto Runde 48B

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 153.236,17 – 170.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 5.150,10 25 Elfer zu je EUR 91,50 246 Zehner zu je EUR 18,60 325 5er Bonus zu je EUR 5,80

Der richtige Tipp: X 2 X X X / 1 1 X 2 1 2 2 1 2 X 1 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 11.962,32 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.268,06 Torwette 3. Rang: 106 zu je EUR 7,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 139.120,10

Torwette-Resultate: 1:1 2:+ 1:1 +:+ 1:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at