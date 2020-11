Wer möchte sich neu verlieben? Singles für nächste ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison gesucht

Dreharbeiten für 25. Staffel gestartet – zu sehen im Juli 2021 in ORF 2

Wien (OTS) - Mit mehr als 3,6 Millionen Zuseherinnen und Zusehern (weitester Seherkreis) war die diesjährige ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel bisher die reichweitenstärkste seit Start im Jahr 1997. Nächsten Sommer geht das Kultformat bereits in seine 25. Saison, die Dreharbeiten dazu haben schon begonnen. Ab Juli 2021 wird Nina Horowitz als Interviewerin und Gestalterin der Sendung wieder Menschen in ganz Österreich auf ihrer Partnersuche begleiten. Dazu können sich interessierte Singles jetzt bewerben.

Wer in der Jubiläumsstaffel sein ganz persönliches Lebensglück über die ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ finden möchte, ruft an unter 0800 44 30 140 (aus dem Ausland +43 800 44 30 140) oder schreibt an ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Würzburggasse 30, 1136 Wien bzw. via E-Mail an liebesgschichten @ orf.at.

Die 25. ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel wird von TALK-TV hergestellt.

