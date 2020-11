FPÖ – Fürst: Die Corona-App tut nicht weh, aber sie ist und bleibt eine Überwachungs-App, Herr Minister Anschober!

Freiheitliche Verfassungssprecherin fordert von Minister Anschober Garantieerklärung ein

Wien (OTS) - „Der geplante Anschlag auf die Bürgerrechte ist offenbar innerhalb der schwarz-grünen Regierung bestens koordiniert, denn anders kann man die regelmäßigen Pressekonferenzen zur Stopp-Corona-App nicht erklären. Es stimmt schon, dass die Corona-App nicht weh tut, wie Sie es heute in einer Presskonferenz formuliert haben, aber sie ist und bleibt eine Überwachungs-App, Herr Minister Anschober!", kritisierte heute FPÖ-Verfassungssprecherin NAbg. Susanne Fürst.

„Anstatt diese App laufend zu bewerben, hätte sich Anschober als zuständiger Minister kritisch zu den Überwachungsplänen seiner ÖVP-Ministerkollegen äußern müssen. Es darf nämlich keine Verpflichtung geben, ein Ortungssystem auf seinem Smartphone installieren zu müssen, denn die Grundrechte der Menschen dürfen nicht mit den Füßen getreten werden. Diese schon auffallende massive Bewerbung der App durch Schwarz und Grün nimmt schön langsam Züge eines totalitären Überwachungsstaates an – und das kann es wohl nicht sein“, betonte Fürst.

„Überdies ist es schon sehr seltsam, warum ÖVP und Grüne sich für eine App, an der sie nach eigenen Aussagen gar nicht beteiligt sind und die auch nicht verpflichtend sein soll, derart einsetzen, dass sie den Betreibern, Entwicklern und nun auch diversen Botschaftern permanent eine mediale Bühne verschaffen“, so Fürst, die von Minister Anschober eine Garantieerklärung einforderte, „dass es in Österreich keinen Corona-App-Zwang - auch nicht indirekt – geben wird.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at