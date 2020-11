Massentests – Leichtfried: Kurz mitverantwortlich für Mehrkosten

SPÖ stellt Anfrage zu dubiosem Beschaffungsvorgang

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ verlangt Aufklärung über den dubiosen Beschaffungsvorgang zu den Antigen-Tests, die bei den kommenden Massentests zum Einsatz kommen sollen. Der stv. SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried verweist auf jüngste Medienberichte, wonach die Beschaffung höchst intransparent abgelaufen sein dürfte. „Das Ergebnis ist bekannt: Massive Mehrkosten für die österreichischen SteuerzahlerInnen von 30 Mio. Euro. Zum Vergleich: Das entspricht den jährlichen Kosten der Hacklerregelung, die Türkis-Grün gerade abgeschafft hat.“ Verantwortlich dafür sei auch Kanzler Kurz, der durch seine nicht abgesprochene Ankündigung „aus reiner Profilierungssucht“ den Zeitdruck und damit wohl auch höhere Preise ausgelöst hat. ****

„Die 30 Mio. Euro Mehrkosten sind nicht zuletzt die Folge der PR-Show des Kanzlers, der mit einer überhasteten Ankündigung zu den Massentests aus den Negativ-Schlagzeilen aufgrund der internationalen schlechten Infektionslage in Österreich kommen wollte“, so Leichtfried. Die SPÖ wird jedenfalls eine parlamentarische Anfrage stellen, „um Licht in den Beschaffungsvorgang zu bringen“, kündigt Leichtfried an. Die Frage wird u.a. sein, wann und durch wen die Anweisung an die Bundesbeschaffungsagentur erfolgte, Massentestes in welchem Ausmaß zu beschaffen, und ob es im Vorfeld der ORF-„Pressestunde“ von Sebastian Kurz Gespräche bzw. Anweisungen an die Bundesbeschaffungsagentur gab, Massentests anzuschaffen? Leichtfried: „Die Österreicherinnen und Österreicher können jedenfalls froh sein, dass die EU die Covid-Impfdosen bestellt. Wenn das die Kurz-Kogler-Regierung machen würde, müssten wir vielleicht bis April auf die Impfung warten.“ (Schluss) up/ah



