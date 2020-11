„ORF III Kulturdienstag“: Dreiteiliger „Erbe Österreich“-Abend mit neuem Teil von „Österreichs Adel unter sich“

Außerdem: „Habsburgs letzte Geheimnisse – Die Schönbrunner Goldküche“, „So jagte Maria Theresia: Schloss Halbturn“ und „Was schätzen Sie..?“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ widmet sich am 1. Dezember 2020 in „Erbe Österreich“ den Adelsfamilien des Landes von anno dazumal bis heute. Die dritte Folge des Dokuvierteilers „Österreichs Adel unter sich“ gewährt dabei einen Blick in prachtvolle Familiensitze. Tagsüber meldet sich „ORF III AKTUELL“ (ab 9.30 Uhr) wieder mit einem Update zum tagespolitischen Geschehen.

Der „ORF III Kulturdienstag“ startet mit der „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Österreichs Adel unter sich: Die Familiensitze“ um 20.15 Uhr: Zwar wurde der Adelstitel vor mehr als hundert Jahren abgeschafft, Schlösser, Burgen, Palais und Ländereien jedoch befinden sich immer noch im Besitz der selben Familien. Namen wie Esterházy, Mayr-Melnhof-Saurau, Liechtenstein oder Schwarzenberg zählen auch heute noch zu den größten Grundbesitzern Österreichs. Wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt, hat es jedoch zunehmend schwer, die hohen Kosten für Betrieb und Instandhaltung dieser pompösen Familiensitze aufzubringen. Regisseur Gebhard Hölzl hat den beeindruckendsten Anlagen österreichischer Adelsfamilien einen Besuch abgestattet.

Anschließend folgen zwei weitere „Erbe Österreich“-Produktionen: Um 21.05 Uhr zeigt die Doku „Habsburgs letzte Geheimnisse – Die Schönbrunner Goldküche“ Franz Stephans Bemühungen, Gold chemisch herzustellen, und reist dafür in ein altes alchemistisches Labor aus dem 16. Jahrhundert. Um 21.55 Uhr steht mit „So jagte Maria Theresia:

Schloss Halbturn“ die Erkundung dieses Prachtbaus auf dem Programm.

Als Abschluss des Abends zeigt ORF III eine neue Folge des Magazins „Was schätzen Sie..?“ (22.45 Uhr), in der Karl Hohenlohe als Jäger des verlorenen Schatzes erneut auf die Suche nach Antiquitäten geht. Dabei reicht die Bandbreite der Funde von barocken Kleinoden über Pionierleistungen der Technikgeschichte bis hin zu seltenen Juwelen.

