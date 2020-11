„Undercover unter Tieren“: „Universum“ mit tierischen Spionen „auf geheimer Mission in der Südsee“

Am 1. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im dritten Teil der neuen „Universum“-Reihe „Undercover unter Tieren“ landen die täuschend echt präparierten tierischen Spione der Wildnis am Dienstag, dem 1. Dezember 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf den Inselparadiesen der südlichen Hemisphäre. In der Abgeschiedenheit der kleinen Landmassen mitten im Ozean hat sich über die Jahrtausende eine zum Teil einzigartige Tierwelt entwickeln können. Ausgestattet mit versteckten Kameras gelingen den Undercover-Agenten im Tier-Look in der Dokumentation des britischen Naturfilmers John Downer (ORF-Bearbeitung: Doris Hochmayr) selten gefilmte Aufnahmen in weitgehend unberührten Welten: Sie begleiten Meerechsen bei ihren Tauchgängen an den Küsten des Galapagos-Archipels, laufen mit einer Horde Roter Landkrabben auf den dicht befahrenen Straßen der Weihnachtsinsel um ihr Leben und geraten in die Fänge eines Weißen Hais. Teil 4 folgt am Dienstag, dem 8. Dezember, um 13.05 Uhr in ORF 2.

Die Exotik der Inselwelten bezaubert. Ihren reichen Schatz an ausgefallenen Tieren und Pflanzen verdanken sie dem Umstand, dass Fauna und Flora über lange Zeitstrecken hinweg einen Evolutionsweg ohne gravierende Einflüsse beschreiten konnten. Viele dieser Südseeparadiese liegen weit vom Festland entfernt. So zum Beispiel der Galapagos-Archipel. Er befindet sich am Äquator etwa 1.000 Kilometer westlich der südamerikanischen Küste. Viele Tier- und Pflanzenarten sind hier endemisch und tragen deshalb seinen Namen. Wie etwa die Galapagos-Riesenschildkröte. Ihr mächtiger Panzer ist einen Meter lang, eine Vierteltonne Gewicht ist keine Seltenheit. Kaum ein Mensch könnte diesen Reptilien so nahe kommen wie die „Agentin im Schildkrötenpanzer“: Die Avancen eines Männchens münden im Fortpflanzungsakt. An der felsigen Küste macht ein Spion Bekanntschaft mit den einzigartigen Galapagos-Meerechsen. Keine andere rezente Leguan-Art sucht ihre Nahrung im Meer. Für die Kaltblüter bedeutet dies: braten in der heißen Sonne, bevor sich die etwa einen Meter langen Echsen per Kopfsprung ins kühle Nass begeben. Dort suchen sie nach Tang und Algen, um nach einer halben Stunde frierend wieder zum gemeinsamen Aufwärmen aus dem Wasser klettern. Der Agent geht auf Tuchfühlung, denn trotz grimmigen Aussehens sind die Echsen äußerst anlehnungsbedürftig. Sie kuscheln sich aneinander – denn gemeinsam wird es schneller wohlig warm.

Weniger gemütlich hat es der Spion vor der südafrikanischen Küste. In Gestalt eines Robbenjungen folgt er der Einladung der anderen Jungrobben, im Wasser zu spielen. Als seine Kumpane plötzlich verschwunden sind, ist es für den Agenten im Robbenpelz bereits zu spät. Ein Weißer Hai packt ihn mit seinen 50 messerscharfen Zähnen.

2.600 Kilometer nordwestlich des australischen Perth liegt – mitten im Indischen Ozean – die Weihnachtsinsel. Hier wird ein als Krabbe getarnter Agent Zeuge einer beeindruckenden Massenwanderung, die einmal im Jahr Erdboden und Straßen der Insel tiefrot färbt. Abertausende Rote Landkrabben kriechen dann zeitgleich aus ihren Verstecken und begeben sich auf eine hindernisreiche Wanderschaft zum Meer, um dort ihre Eier im Wasser abzulegen. Nichts kann sie aufhalten. Der Spion überwindet mit den Krebstieren meterhohe Zäune, stolpert über Stock und Stein und vermittelt einen hautnahen Eindruck davon, was es bedeutet, einen dicht befahrenen Highway zu überqueren, wenn man eine Krabbe ist.

Eine Undercover-Spionin auf Rottnest-Island vor der Westküste Australiens hat den wohl friedlichsten Arbeitseinsatz zu verbuchen. In Gestalt eines Quokkas verbringt sie Zeit mit einer Familiengruppe dieser kleinwüchsigen Beuteltiere. Quokkas sind mit den Kängurus verwandt und werden kaum größer als eine Hauskatze. Revierkämpfe gibt es unter den Gruppen nicht – höchstens Meinungsverschiedenheiten über den Bezug der besten Verstecke, wenn die Sonne besonders heiß vom Himmel brennt. Sie haben in ihrem Lebensraum keine natürlichen Feinde und sind deshalb sehr offen und neugierig. Doch sogar im Paradies lässt sich Grund für Streit finden. Geht es um die Lieblingsnahrung – Teebaumzweige – ist sich jedes Quokka selbst das nächste.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at