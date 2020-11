#EdgarsChristmas: Besonderer Weihnachtsfilm in einem Ausnahmejahr

Wien (OTS) - Das dritte Jahr in Folge ist die Erste Group mit einem animierten Weihnachtsfilm am Start. Rechtzeitig zum ersten Advent in einer sehr speziellen Zeit, wurde die neue #glaubandich-Geschichte “Edgars Christmas” in elf Ländern im Netz ausgespielt. Mit über 180 Millionen Views zählt die Erste Group weltweit zu den erfolgreichsten Brands, die virale Weihnachtsfilme machen. Kreativ zeichnet wieder Jung von Matt DONAU verantwortlich für die Produktion.

Sehen Sie die neue Geschichte #EdgarsChristmas auf Facebook, YouTube und Twitter

Neue Vorzeichen im Corona-Jahr

Die Ausgangslage für eine emotionale Weihnachtsgeschichte war heuer so herausfordernd wie nie zuvor. Die weltweite Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen und darauf wollen die Macher dieses Projekts eingehen.

„Die bestimmenden Themen sind heuer Einsamkeit und Isolation. Und das auch noch in der Weihnachtszeit, wo man üblicherweise engen Kontakt mit Freunden und Familie sucht. Wir wollten zeigen was es bewirken kann, wenn Menschen füreinander da sind und jetzt umso mehr an sich und andere glauben“, so Martin Radjaby-Rasset, Head of Group Brand Management der Erste Group.

Umsetzung in bewährter Besetzung

Für die kreative Umsetzung des Films zeichnet auch dieses Jahr wieder Jung von Matt DONAU verantwortlich. Kreativdirektor Michael Nagy: „Nach zwei Ausflügen in die animierte Tierwelt, haben wir uns heuer einem Thema zugewandt, das zwar jedes Weihnachten wichtig ist, dieses Jahr aber umso mehr. Nämlich füreinander da zu sein. So wie Marie, die optimistische und quirlige Pflegerin, die nicht akzeptieren möchte, dass der alternde Komponist Edgar sich aufgrund seiner fortschreitenden Hörschwäche mehr und mehr zurückzieht. Doch mit Hilfe von den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern schafft sie es doch noch, Edgars Herz zu gewinnen und ihm ein einzigartiges Weihnachtsfest zu schenken.“

Eine weihnachtliche Erfolgsgeschichte

Nach Igel Henry (2018) und Hummel Hanna (2019) ist dies bereits der dritte internationale Weihnachtsfilm der Erste Group gemeinsam mit Jung von Matt DONAU. Die Benchmark liegt hoch: Denn zusammen wurden diese beiden Weihnachtsfilme mehr als 180 Millionen Mal gesehen.

Credits:

Client: Erste Group Bank AG

Head of Group Brand Management: Martin Radjaby-Rasset

Group Brand Management: Daniel Ratzenböck, Juraj Flimel

Social Media: Klaus Lackner





Ageny: Jung von Matt/DONAU

CD: Andreas Putz, Mike Nagy

Copywriter: Caspar Satek

Art Director: Mike Nagy, Caspar Satek

Beratung: Katharina Höller, Katharina Hinterkörner

Production: Passion Animation Studios (UK)

Directors: Kyra Buschor & Constantin Paeplow

Animation Director: Ferran Casas, Kyra Buschor & Constantin Paeplow

Executive Producer: Debbie Crosscup

Head of Production: Mike Turoff

Producer: Anna Cunnington

Production Assistant: Katie Harris

CG Coordinator: Sade Tah

Head of CG: Jason Nicholas

VFX Supervisor: Dave Walker

CG Supervisor: David Watson

Music: Mcasso Productions (UK)

Composer: Mike MacLennan for Mcasso

Sound Design: Tom Martin at Mcasso

Producer: Tom Martin at Mcasso

Assistant Producer: Emma Winton at Mcasso

Orchestra: Budapest Scoring Orchestra

Orchestral Mixer: Adam Miller at Air Studios

Additional Mixing: Richard Atkinson at Mcasso

Post Production: Unit Studios (UK)

Colourist: Denny Cooper

Producer: Joanna Papayianni

2D Artist: Richard Greenwood

Media Agency: Wavemaker, Sabine Binder-Wessely

Links zum Spot

Facebook

YouTube

Twitter





