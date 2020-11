Gaal/Hanke: Thementag „Beruf und Weiterbildung für Frauen“ am 2.12. im Frauenzentrum der Stadt Wien

Bei Kurzarbeit, Sorge um den Job, Fragen zu Weiterbildung: Kostenlose telefonische Beratung von 9 bis 17 Uhr – waff-ExpertInnen bieten Unterstützung

Wien (OTS) - „Die Corona-Krise stellt gerade Frauen vor besondere Herausforderungen. Die Doppelbelastung durch Home Office und Home Schooling traf und trifft Frauen stärker als Männer. Viele Frauen sind in Kurzarbeit oder haben Sorge um ihren Job und sind stark belastet. Gerade jetzt ist es wichtig, dass Frauen wissen, wo sie Hilfe und Unterstützung bekommen. Daher setzen wir gemeinsam mit den ExpertInnen des waff und des Frauenzentrums einen Beratungsschwerpunkt“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke begrüßt die Initiative von Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal und verweist dabei auf die Bedeutung der waff Frauenprogramme. „Sie sind ein wichtiger Beitrag für gleiche Chancen von Frauen und Männern in der Berufswelt. Ab Jänner 2021 bekommen Frauen, die sich beruflich verändern und weiterkommen wollen, mit bis zu 5.000 Euro jetzt noch mehr Geld für ihre Weiterbildung“ unterstreicht er. „Auch für einen guten Wiedereinstieg in den Job nach der Babypause hilft der waff. Neben der finanziellen Unterstützung zeichnet vor allem die exzellente Beratung durch die Expertinnen die Angebote des waff aus“ so der Stadtrat. Ein besonderes Anliegen ist es Hanke, Frauen bei den beruflichen Herausforderungen durch die Digitalisierung umfassend zu unterstützen.

Insgesamt wird das Budget für die Frauenförderprogramme des waff mit Jänner 2021 auf fast 10 Millionen Euro aufgestockt. Das sind um 1,3 Millionen Euro mehr für Weiterbildung bei beruflicher Veränderung oder für den Wiedereinstieg nach der Babypause. „Gerade jetzt in der Corona-Krise ist das eine besonders wichtige Unterstützung. Es ist die richtige Initiative zum richtigen Zeitpunkt“, so Gaal.

Thementag „Beruf und Weiterbildung“ am 2.12.

Am 2.12. von 9 bis 17 Uhr findet der zweite Thementag im Frauenzentrum statt – diesmal unter dem Motto "Beruf und Weiterbildung". Expertinnen des Beratungszentrums für Beruf und Weiterbildung des waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) beraten gemeinsam mit Expertinnen des Frauenzentrums telefonisch und kostenlos.

Rufen Sie im Frauenzentrum unter 01/408 70 66 an, wenn Sie…

- einen Bildungsabschluss wie z.B. eine Lehre machen oder nachholen möchten,

- mit ihrer derzeitigen Arbeitssituation unzufrieden sind und überlegen sich beruflich weiterzuentwickeln,

- derzeit in Kurzarbeit sind und diese für eine berufliche Aus- und Weiterbildung nützen möchten,

- in Elternkarenz sind und rechtzeitig Ihren beruflichen Wiedereinstieg planen möchten,

- eine bestimmte Ausbildung im Auge haben und wissen möchten, ob diese finanziell unterstützt werden kann,

- wenn Sie Fragen zu finanziellen Fördermöglichkeiten zu Aus- und Weiterbildungsplänen haben.

Gerne können Sie am Schwerpunkt-Tag am 2.12. telefonisch bei der Expertin des waff einen persönlichen Beratungstermin im waff vereinbaren.

Das Frauenzentrum ist für die Wienerinnen da: Kostenlose Beratung an fünf Tagen pro Woche

Im Stadt Wien Frauenzentrum in der Rathausstraße 2 erhalten Frauen kostenlose, vertrauliche und anonyme Beratung – an fünf Tagen in der Woche (Montag bis Donnerstag: 9 bis 17 Uhr, Freitag: 9 bis 16 Uhr). Coronabedingt erfolgt die Beratung zurzeit verstärkt telefonisch (01/408 70 66) und per E-Mail unter frauenzentrum@ wien.at. Auch Rückrufe sind möglich! Für einen persönlichen Beratungstermin ist derzeit eine telefonische Voranmeldung notwendig. Die Beratung findet unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen zur Minimierung des Ansteckungsrisikos mit dem Corona-Virus statt.

Das Frauenzentrum ist die zentrale Beratungs- und Informationsstelle der Stadt Wien für Wienerinnen. Ein Team von Juristinnen, Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen informiert und bietet kostenlose Erstberatung. Die Beraterinnen finden in einem Erstgespräch, dem „Clearing“ heraus, ob eine Beratung im Frauenzentrum bereits ausreicht oder welches weiterführende Beratungsangebot für die individuelle Siutation der Frau das passendste ist. Allein im ersten Jahr gab es insgesamt 2.673 Beratungen (1. 8. 2019 bis 31. 7. 2020).

Mehr Infos gibt es hier:

Stadt Wien Frauenzentrum: Telefon: 01/408 70 66

Frauenservice Wien: frauen.wien.at

Waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds): www.waff.at / Schluss

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal

Tel.: 0676/8118 81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at



Sabine Hacker

Mediensprecherin

Stadtrat Peter Hanke

01/4000 81331

sabine.hacker @ wien.gv.at



Gabriele Philipp

Mediensprecherin des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff)

01/217 48-318

gabriele.philipp @ waff.at