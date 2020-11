GRAS zu Online-Prüfungen: Untragbare Zustände an TU Wien bestätigen Forderung nach bundesweiten Regelungen

Uniko-Präsidentin Seidler sollte sich lieber um hochschulübergreifende Richtlinien für Distanzlehre kümmern, anstatt TU Wien-Studierende zu bevormunden

Wien (OTS) - Studierende sind durch die Corona-Pandemie besonders hart getroffen, sie haben nicht nur mit finanziellen Notsituationen und psychische Belastungen zu kämpfen, fehlende Richtlinien für die aktuelle Distanzlehre erschweren die Situation zusätzlich. Die Grünen und Alternativen Student_innen (GRAS) setzen sich deshalb schon seit Monaten für bundesweite Richtlinien im Distance-Learning ein, wie Keya Baier, GRAS-Aktivistin und ÖH Uni Salzburg Vorsitzende erklärt: “Die Folgen der fehlenden Richtlinien sind gravierende Differenzen in der Qualität und Umsetzung des Distance Learning. Während einige Hochschulen gut mit der Situation umgehen, wird zum Beispiel an einer Fakultät der Technischen Universität Wien ein Richtlinienkatalog angewendet, der Studierende ohne ausreichend technische Ausstattung von Prüfungen ausschließt.”

Der Richtlinienkatalog der TU Wien zeigt, dass uniko Präsidentin Sabine Seidler, die gleichzeitig Rektorin der TU Wien ist, wohl lieber um jeden Preis das Schummeln verbietet, anstatt ordentliche Distanzlehre zu gewährleisten. “Die internen Richtlinien sind nicht nur sozial-selektiv, weil Studierende ohne entsprechender technischer Ausstattung ausgeschlossen werden; sie erhöhen den Leistungsdruck auch massiv!”, kritisiert Elsa Eder, GRAS-Aktivistin an der TU Wien und fährt fort: “Wird hier das Ziel verfolgt Studierende vom Prüfungstermin auszuschließen und auf spätere Präsenztermine zu spekulieren?” Durch bundesweite Regelungen sollten demnach auch Lehrende in die Pflicht genommen werden, die sich seit Anfang der Krise immer noch gegen die Distanzlehre wehren, so Eder.

Seidler sei nicht erst seit Aussagen wie “Studieren nur um des Studieren willen geht nicht” zuletzt rücktrittsreif, wie die GRAS klarstellt. “Seidler versäumt es seit Monaten sich um bundesweite Richtlinien zu bemühen, die so wichtig wären, damit wir Studierenden uns darauf berufen können! Offenbar hilft jetzt nur noch ein Rücktritt.”, so Baier abschließend.

Die GRAS hat dazu kürzlich auch eine Petition gestartet, in der unter anderem die Forderung nach hochschulübergreifenden Richtlinien gestellt wird. Die Petition “SOS - Save our Semester” ist hier zu finden.

