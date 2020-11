WK Wien: Weihnachts-Kampagne ruft zu Geschenkekauf bei lokalen Unternehmen auf

WKW-Präsident Ruck: „Gerade jetzt ist es wichtig, Solidarität zu leben und die regionale Wirtschaft zu unterstützen“

Wien (OTS) - Die Einschränkungen rund um Corona treffen uns alle – insbesondere die Betriebe, die in der umsatzstärksten Zeit des Jahres mit Einbußen zu kämpfen haben. „Daher ist es gerade jetzt wichtig, Solidarität zu leben und die lokale Wirtschaft zu unterstützen“, sagt Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck. Die neue Kampagne der Wirtschaftskampagne Wien will genau das unterstreichen. „Wer Wien liebt, kauft in Wien ein!“ lautet auch heuer der Slogan, mit dem wie im Vorjahr an das goldene Wiener Herz der Bevölkerung appelliert wird.

Der dazugehörige weihnachtliche Videospot, der seit heute online zu sehen ist, zeigt, wie flexibel die Wiener Wirtschaft mit der veränderten Situation umgeht. Eine Konstante gibt es aber, denn „Unser Leben ändert sich. Die Liebe bleibt!“. Als Überbringer der Geschenke fungiert im Video darum das goldene Herz, das uns in Zeiten wie diesen symbolisch verbindet.

„Wer bei Wiener Betrieben kauft und konsumiert, erhält damit lokale Wertschöpfung, belebte Einkaufsstraßen, Arbeits- und Ausbildungsplätze und wichtige Steuereinnahmen. Wer seine Geschenke in Wien kauft, sorgt nicht nur bei den Beschenkten für Freude, sonst investiert auch in die Zukunft“, sagt Ruck.

Wiener Unternehmen im Fokus

Die gezeigten Wiener Unternehmen - Spielzeugschachtel, Atelier Krainer, Konditorei Heiner und Kleinod Stadtgarten - stehen stellvertretend für alle Wirtschaftstreibenden, die derzeit ums Überleben kämpfen.

In den Sozialen Medien wird der Hashtag #wienliebe eingesetzt. Weiters wird „Wer Wien liebt, kauft in Wien ein!“ im Dezember an zahlreichen Orten in der Stadt - etwa auf City Lights, Rolling Boards, Megaboards, Infoscreen und Digiscreens sichtbar sein. Seit 30. November erstrahlt der Slogan auch am Haus der Wiener Wirtschaft.

Weitere Infos zur Kampagne, Videospot und Geschenketipps für Weihnachten unter werwienliebt.at

