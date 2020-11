Baustart für das Projekt „Wohnen im Schlossquartier“ im Zentrum von Eisenstadt.

Mit dem Stadtentwicklungsprojekt „Wohnen im Schlossquartier“ entsteht im Zentrum von Eisenstadt das derzeit größte Wohnbauprojekt der burgenländischen Landeshauptstadt.

Der Ausbruch der Pandemie hat alle Bereiche des alltäglichen Lebens überrascht. Umso glücklicher sind wir, dass jetzt mit der baulichen Umsetzung begonnen wurde. Georg Flödl, geschäftsführender Partner bei Immobilien Funk 1/3

Viele der Details sind für die zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen nicht sichtbar – sie tragen aber wesentlich zum Komfort bei. Dem Bauträger war es wichtig, in der Vorbereitungszeit gemeinsam mit den Fachplanern an Verbesserungen für die zukünftigen Eigentümer zu arbeiten. Georg Flödl, geschäftsführender Partner bei Immobilien Funk 2/3

Der aktuelle Stand bei den Verwertungen macht uns natürlich sehr glücklich. Gleichzeitig zeigt es auch, dass hochqualitativer, urbaner Wohnraum in Eisenstadt sehr stark nachgefragt ist. Walter Mitterstöger, Prokurist bei Immobilien Funk 3/3

Wien (OTS) - Das Bauvorhaben wird trotz Corona-Pandemie unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen und Auflagen durchgeführt.

Das Schlossquartier direkt neben dem Schloss Esterházy bietet modernes, hochwertiges Wohnen mitten im Zentrum von Eisenstadt. In den vier Häusern mit jeweils vier Stockwerken, für die mit Vorliegen der Baubewilligung nun die Errichtung begonnen hat, entstehen 60 freifinanzierte Eigentumswohnungen in der Größe von ca. 44 bis 130 m2.

„ Der Ausbruch der Pandemie hat alle Bereiche des alltäglichen Lebens überrascht. Umso glücklicher sind wir, dass jetzt mit der baulichen Umsetzung begonnen wurde. “, so Georg Flödl, geschäftsführender Partner bei Immobilien Funk.

Die Zeit bis zum Baubeginn wurde besonders für die Detailplanung des Projekts effektiv genutzt: Unter anderem wird jede Wohnung zusätzlich mit einer Video-Gegensprechanlage ausgestattet, das Lademanagement der E-Ladestationen in den Garagen wurde verbessert. Georg Flödl weiter: “ Viele der Details sind für die zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen nicht sichtbar – sie tragen aber wesentlich zum Komfort bei. Dem Bauträger war es wichtig, in der Vorbereitungszeit gemeinsam mit den Fachplanern an Verbesserungen für die zukünftigen Eigentümer zu arbeiten. ”

Dass die Gesamtkonzeption der Gebäude und Wohnungen und die hohe Lebensqualität durch die zahlreichen offenen Flächen gut angenommen wird, zeigt die aktuelle Vorverwertungsquote von 50%.

Walter Mitterstöger, Prokurist und für die Vermittlung des Projekts bei Immobilien Funk zuständig ergänzt: „ Der aktuelle Stand bei den Verwertungen macht uns natürlich sehr glücklich. Gleichzeitig zeigt es auch, dass hochqualitativer, urbaner Wohnraum in Eisenstadt sehr stark nachgefragt ist. “

Über das Projekt Schlossquartier:

Lage: Eisenstadt Zentrum

Struktur: 4 Häuser mit je 4 Etagen und 60 freifinanzierten Eigentumswohnungen

2 bis 5 Zimmer

Wohnungsgrößen von 44 bis 130 m², alle Wohnungen mit Loggia/Balkon oder Terrasse/Garten

Vorvertriebsquote 50%

Planung: Hohensinn Architektur, Graz

Exklusivvertrieb: Immobilien Funk, Wien

Marketing: Bosak und die Wölfe

Über Immobilien Funk:

Immobilien Funk zählt seit mehr als 30 Jahren zu den renommiertesten Immobilienbüros Österreichs. Neben der Immobilienvermittlung bietet das Unternehmen, das von Dr. Margret Funk gegründet wurde und von Georg Flödl, M.A., Präsident des ÖVI, geführt wird auch ein Rundumservice in der Immobilienberatung, der Immobilienbewertung und Immobilienverwaltung.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Johannes Eisert

+431512161632

johannes.eisert @ epmedia.at