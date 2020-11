SEILER UND SPEER - Das Sonderheft (AUSTRO CLASSICS #1)

Die neue Sonderheftreihe AUSTRO CLASSICS - Ab sofort im Zeitschriftenhandel!

Wien (OTS) -





Jetzt neu im Zeitschriftenhandel und direkt erhältlich bei:



Hunderttausende begeisterte Konzertbesucher, Gold- und Platinauszeichnungen en masse und eine Frischzellenkur für den Austropop: Das Phänomen SEILER UND SPEER beweist, was alles mit Kreativität, Hartnäckigkeit und einer ebenso treuen wie stetig wachsenden Fanbase möglich ist. Zusammen mit Freunden und Wegbegleitern erzählen Christopher Seiler und Bernhard Speer direkt und ungefiltert von ihren ersten künstlerischen Gehversuchen über die Karriereturbos "Horvathslos" und "Ham kummst" bis hin zum aktuellen Album "Für immer" – von Höhenflügen, dem Fall zwischendurch und was man daraus lernen kann. Das perfekte Thema also für die 116 Seiten starke Debütausgabe von AUSTRO CLASSICS, der neuesten Sonderheftreihe von den Machern der Bestseller ROCK CLASSICS und POP CLASSICS...

…"Soits leben!"



● Exklusive Interviews

● Sensationelles Fotomaterial

● Hintergründe

● Die Alben

● 2 Poster

Rückfragen & Kontakt:

SLAM Media GmbH

Hormayrgasse 53/5-6

1170 Wien

office @ slam-zine.com

+43 1 2080829-12