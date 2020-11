Virtual Event Summit 2020 by brandmood

Die Fullservice-Event-Agentur brandmood glänzte beim „Virtual Event Summit 2020“ am 11.11. mit digitaler Event-Kompetenz, tollen Talkrunden und Streaming-Power

Kitzbühel (OTS) - Was sind die größten Herausforderungen in der Livekommunikation von heute? Wie gelingen digitale oder hybride Events in Zeiten von Covid-19? Diesen und anderen brennenden Fragen widmete sich die Agentur brandmood beim erstmals veranstalteten „Virtual Event Summit“, der als digitales Format auf die Bühne gebracht wurde. Im eigens aufgebauten Setting mit mobiler Studiotechik in der voestalpine Stahlwelt Linz diskutierten führende Experten und Köpfe der heimischen Wirtschaft. Online im Livestream dabei: rund 300 exklusiv ausgewählte User, die auf der virtuell gestalteten Eventplattform interaktiv am Programm teinahmen.

Was war geboten?

Spannende Talkrunden und Breakout-Sessions rund um digitale und hybride Eventlösungen. Hervorragend moderiert von Stefan Steinacher. Als Fullservice-Partner bietet brandmood fachkundige Beratung, durchdachte Konzeption und die technische Umsetzung aus einer Hand. Stets mit dem Ziel, Menschen zu begeistern! „Wir stellen an unsere virtuellen Events ebenso hohe Ansprüche wie an unsere klassischen Live-Events mit großem Publikum. Uns geht es darum, ein unvergessliches Live-Erlebnis zu schaffen – mit hochwertiger Videoregie, redundantem Internet, besten Studiokameras, neuesten Medienservern und vielem mehr“, erläutert Rene Melik, brandmood Geschäftsführer und Technikspezialist.

Die wichtigsten Themen des „Virtual Event Summits“

Herausforderungen in der Livekommunikation durch Covid-19

Virtuelle Messen und Kongresse

User-Interaktionen

Gamifications

Digitales Einladungsmanagement

Videostreaming

Virtuelle Bühnen und Studiolösungen

Dos and Don’ts bei Online-Events

Virtuelles Eventdesign



Fazit: Ein gelungener Event mit begeisterten Menschen, starken Gesprächen und nachhaltigen Erkenntnissen! „Neben unserer Expertise im klassischen Event-Geschäft konnten wir hier unser Fullservice-Know-how im virtuellen Bereich – und besonders unsere technische Kompetenz – unter Beweis stellen“, betont Geschäftsführer Dieter Zand. Wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, kann den Zugang zum Virtual Event Summit anfordern: office@brandmood.com. Und nächstes Jahr ist eine Fortsetzung geplant.



Sie spielen mit dem Gedanken, ein digitales Event umzusetzen



Gerne unterstützen wir Sie dabei. Ob Produktpräsentationen, Konferenzen, Online-Webinare etc. – digitale Events sind zur Zeit die beste Lösung, um Ihre Inhalte gezielt zu streuen und mit Ihren Zielgruppen zu kommunizieren. Auch per Streaming lassen sich großartige, emotionale Live-Momente schaffen, die für Begeisterung sorgen. Probieren Sie es aus – mit brandmood. Wir beraten Sie gerne.

