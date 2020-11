SWV-Pokorny: Die Regierung muss sich endlich mit den zuständigen Interessensvertretungen akkordieren!

Lieferzeiten für Lebensmittel und Drogerieprodukte am Samstag bis 22 Uhr verlängert

Wien (OTS) - „Diese Regierung liefert am laufenden Band Verordnungen und neue Gesetze und lässt die zuständigen Interessensvertretungen dabei außen vor! Daher werden bei diesen Regelungen auch nie alle Aspekte mitbedacht“, ärgert sich Katarina Pokorny, Vizepräsidentin des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) und Obfrau der Sparte Transport und Verkehr.

Anlass zu dieser Kritik ist die Tatsache, dass in Österreich seit gestern Lebensmittel und Drogerieprodukte samstags bis 22 Uhr geliefert werden können. Bisher durfte nur bis 18 Uhr zugestellt werden. Begründet wird die Ausweitung der Lieferzeiten damit, dass die Grundversorgung während des Lockdowns gewährleistet werden muss.

„In Österreich ist es trotz Lockdowns nicht verboten Lebensmittel und Medikamente einzukaufen und die derzeitigen Öffnungszeiten sind sehr großzügig bemessen. Es kann daher nicht sein, dass es jetzt ein neues Gesetz gibt, das die Zustellung von Lebensmitteln und Drogerieprodukten bis 22.00 erlaubt“, erklärt Pokorny.

Sie betont die Situation der ZustellerInnen: „Denkt eigentlich irgendwer von diesen ExpertInnen daran, das auch die ZustellerInnen irgendwann nach Hause zu ihren Familien wollen? Und das ist nicht um 22 Uhr, sondern erst dann, wenn nicht zugestellte Ware wieder retourniert wurde. Auch in der Ablauflogistik müssen MitarbeiterInnen vorhanden sein, welche diese Ware übernehmen und sortieren. Auch für diese endet der Samstag nicht um 22 Uhr.“

Die Obfrau der Sparte Transport und Verkehr erzählt, dass es bezüglich einer Ausweitung der Samstags-Lieferzeiten bereits Absprachen mit den InteressensvertreterInnen gab, diese jedoch nicht berücksichtigt wurden. „Die Interessensvertretung hat sich in Absprache mit den betroffenen UnternehmsvertreterInnen sowie der Gewerkschaft Vida auf eine Ausweitung der Lieferzeiten bis 20 Uhr geeinigt. Das wurde auch an das Ministerium weitergeleitet. Scheinbar interessiert der Wunsch der betroffenen UnternehmerInnen nur niemanden! Was ist der nächste Schritt? Zustellung rund um die Uhr, 7 Tage die Woche? Willkommen im modernen Sklaventum!“, ist Pokorny empört.





