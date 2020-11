Montag, 20:15 Uhr: “Der große Impfgipfel” auf PULS 4 & PULS 24, u.a. mit BK Kurz, Corona-Bürgerforum & Pro und Contra Spezial

Corona-Bürgerforum: "Der große Impfgipfel" u.a. mit Stadtrat Hacker & Bundeskanzler Kurz im Interview bei C. Milborn. Danach: Pro und Contra Spezial. Fragen: buergerforum@puls4.com

Wien (OTS) - Die Intensivstationen sind überlastet und die täglichen Corona-Todesfälle erreichen jeden Tag neue Höchststände. Ein Winter voller Einschränkungen steht wohl bevor. Licht am Ende des Tunnels bieten aber die Fortschritte in der Impfstoff-Forschung: Gleich mehrere Entwickler stehen kurz davor, Corona-Vakzine flächendeckend auf den Markt bringen zu können. Noch dieses Jahr sollen die ersten Menschen in Europa geimpft werden können.



Doch zwischen den Optimismus mischen sich bei vielen auch Skepsis und viele Fragen: Wie sicher sind die Impfstoffe, die in Rekordzeit entwickelt wurden? Gibt es Nebenwirkungen und Langzeitfolgen? Wer wird zuerst geimpft und welche Konsequenzen gibt es, wenn man es nicht macht? Um Aufklärung zu schaffen und Mythen auszuräumen, widmen PULS 4 und PULS 24 der bevorstehenden Corona-Impfung am Montag, 30. November, einen Hauptabend.



Um 20:15 Uhr begrüßen PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn und PULS 24 News Anchor Thomas Mohr beim „Corona-Bürgerforum: Der große Impfgipfel“ u.a. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und die Leiterin der Impfstoff-Abteilung im Gesundheitsministerium Maria Paulke-Korinek. Sie beantworten Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Fragen an das ExpertInnen-Panel kann jedeR per Video an buergerforum @ puls4.com oder per WhatsApp an 0676 848 451 452 schicken. Dazu ist Bundeskanzler Sebastian Kurz im Interview bei Corinna Milborn.



Direkt danach folgt „Pro und Contra Spezial - Rettet uns die Impfung?“, u.a. mit Gallup-Österreich-Chefin Andrea Fronaschütz, die die neuesten Zahlen zur Impfbereitschaft der ÖsterreicherInnen präsentiert. Weitere Gäste bei „Pro und Contra Spezial“ sind die Vorsitzende der Bioethikkommission Christiane Druml, Gerald Gartlehner (Departmentleiter für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Donau-Uni Krems), Autor Kurt Langbein und PHARMIG-Generalsekretär Alexander Herzog. Moderation: Gundula Geiginger



Montag, 30. November, LIVE auf PULS 4 und PULS 24:

20:15 Uhr: „Das Corona-Bürgerforum: Der große Impfgipfel“

Gäste u.a.:

- Peter Hacker, Gesundheitsstadtrat Wien, SPÖ

- Maria Paulke-Korinek, Leiterin der Impfstoff-Abteilung im Gesundheitsministerium

- im Interview: Bundeskanzler Sebastian Kurz, ÖVP

Moderation: Corinna Milborn und Thomas Mohr





Gäste u.a.:

- Kurt Langbein, Autor

- Christiane Druml, Vorsitzende der Bioethikkommission im Bundeskanzleramt

- Gerald Gartlehner, Department für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation Donau-Uni Krems

- Alexander Herzog, Generalsekretär, PHARMIG

- Andrea Fronaschütz, Gallup-Österreich-Chefin

Moderation: Gundula Geiginger

Rückfragen & Kontakt:

ZuseherInnen-Fragen per Video: buergerforum @ puls4.com

Medienkontakt: Cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com