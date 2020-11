Vuse und Vype kündigen internationale Partnerschaft mit preisgekrönter Band Rudimental an

London (ots/PRNewswire) - Vuse und Vype bringen zwei ihrer internationalen Partner aus der Welt der Musik und des Motorsports, Rudimental und McLaren Racing, im Rahmen ihrer "Routes of Inspiration"-Serie zusammen, um die internationale Bekanntheit der Marken zu fördern

Vuse und Vype haben sich mit der preisgekrönten Band Rudimental zu einer Reihe von Initiativen zusammengetan, die besondere Kreativität hervorbringen und das Publikum weltweit begeistern sollen. Die Zusammenarbeit umfasst eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter exklusive Wettbewerbe, Performances und eine spannende Serie mit exklusiven Inhalten.

Bei der ersten Rudimental-Initiative geht die Band mit McLaren Racing auf die Suche nach Inspiration. McLaren ist ein weltweiter Partner von Vuse/Vype. Vuse bringt zwei seiner inspirierenden Partner aus den Bereichen Musik und Motorsport zusammen und möchte sich über die Leidenschaft der Marke mit anderen verbinden und Menschen inspirieren. Die Rudimental x McLaren Racing Initiative besteht aus einer vierteiligen Serie, in der die Mitglieder von Rudimental den Standort von McLaren in Großbritannien besuchen und wichtige Teammitglieder treffen, um sich inspirieren zu lassen für ihr exklusives Abschlusskonzert zum Ende der diesjährigen Formel-1-Saison.

Die Rudimental x McLaren Racing Serie unterstreicht die Werte der Teamarbeit und Zusammenarbeit. In Folge eins trifft Rudimental McLarens technischen Direktor, James Key, der sich auf das Herz des Teams konzentriert - das Auto und seine Leistung. In Episode zwei geht es um den Teamgeist mit Zak Brown, dem CEO von McLaren, und Daniel Gallo, Executive Director of People and Culture, und Episode drei stellt Piers Thynne in den Vordergrund, den Produktionsdirektor, der meint, dass das richtige Umfeld eine große Rolle spielt, wenn es um Kreativität und Inspiration geht. Die Serie endet mit einer exklusiven 45-minütigen DJ-Performance von Rudimental, die während des Finalwochenendes der Formel-1-Saison 2020 am 11. Dezember auf dem YouTube Kanal der Marke live übertragen wird. Die Bandmitglieder von Rudimental werden sich von ihrer Immersion in den Geist von McLaren inspirieren lassen und eine elektrisierende Performance liefern.

Locksmith vom Rudimental sagt: "Uns geht es darum, Menschen aus allen Lebensbereichen durch die Musik, die wir schaffen, zu inspirieren und zusammenzubringen. Wir hatten viel Spaß und haben viel bei McLaren gelernt, und es ist verrückt, wenn man bedenkt, wie viel Gemeinsamkeiten es zwischen der Welt der Musik und des Sports gibt, wenn es um Inspiration geht!"

Der exklusive Inhalt ist Teil von Vuse's Routes of Inspiration, einer virtuellen Serie, die aufzeigen möchte, wie Kreativschaffende und Künstler ihre Inspirationen finden. Nachdem Live-Unterhaltungsveranstaltungen auf der ganzen Welt abgesagt worden waren, wurde die Serie ins Leben gerufen, um Künstlern und Fans auf neue Art und Weise zu ermöglichen, miteinander in Kontakt zu bleiben. Im Jahr 2021 wird sich die Partnerschaft von Vuse mit Rudimental durch Initiativen und Aufführungen fortsetzen, um Menschen zu inspirieren und die internationale Bekanntheit der Marke steigern.

"Diese besondere Initiative mit Rudimental und McLaren ist ein großer Schritt für Vuse; unter unserem Motto "Charge Beyond" wollen wir in breitem Maßstab eine Verbindung mit unseren erwachsenen Verbrauchern aufbauen, und unsere Partnerschaften über Musik und Sport vertiefen. Da es auf der ganzen Welt immer noch Lockdowns gibt und der kreative Sektor deswegen starke Probleme hat, sind wir froh, dass wir den Fans ein kreatives Fenster bieten können, wo sie von zu Hause Inspiration finden und gleichzeitig eine exklusive Aufführung von Rudimental genießen können", sagt Elly Criticou, Vapour Category Director, BAT.

Mark Waller, Managing Director für Vertrieb und Marketing bei McLaren Racing, sagte: "Es war eine Freude, mit Rudimental als Teil der Vuse Routes of Inspiration Kampagne zusammenzuarbeiten. Ein Top-Rennteam braucht Geschwindigkeit, Leidenschaft und Innovation. Eine Band, die international erfolgreich sein will, braucht ähnliche Qualitäten. Diese Kampagne und unsere Partnerschaft mit Vuse tragen weiterhin dazu bei, unser Engagement für Innovation, Design und Spitzentechnologie zu verstärken; all dies zusammen kann Momente der Inspiration hervorbringen, die begeistern."

Rudimental sind eine mehrfach preisgekrönte britische Band, die 2010 gegründet wurde. Die Band besteht aus den Mitgliedern Piers Aggett, Amir Amor, Kesi Dryden und Locksmith. In den letzten 10 Jahren haben Rudimental mit Künstlern wie Rita Ora, Ed Sheeran und Anne-Marie zusammengearbeitet und ihre Single "Waiting All Night ft. Ella Eyre gewann 2014 einen BRIT Award für die beste britische Single. Ihre UK #1 Single "These Days" ft. Macklemore, Jess Glynne & Dan Caplen, war auch der meistverkaufte Song des Jahres 2018 in Großbritannien. Er hat bis jetzt über 1 Milliarde Streams weltweit angehäuft.

Die Serie wird ab dem 27. November auf Vypes weltweitem YouTube-Kanal gestreamt, wobei die letzte Episode mit der Live-Rudimental-Performance am 11. Dezember live übertragen wird. Sie können sie hier ansehen: Vype YouTube

Die Marke Vuse, in einigen Ländern auch als Vype bekannt, ist eine führende E-Zigarettenmarke und Teil eines Portfolios neuer Produkte dieser Kategorie, die Know-how der nächsten Generation mit innovativer Technologie kombiniert, um erwachsenen Nikotin-Konsumenten Alternativen zu traditionellen Tabakprodukten zu bieten.

Informationen zu Vuse: Die Marke Vuse ist eine führende E-Zigarettenmarke, die Know-how der nächsten Generation mit innovativer Technologie kombiniert, um erwachsenen Nikotinkonsumenten Alternativen zu traditionellen Tabakprodukten zu bieten. Vuse will seine Nutzer durch seine Markeninitiativen und Partnerschaften begeistern und inspirieren.

Informationen zu BAT: British American Tobacco ist eines der weltweit führenden "Multi-Category"-Konsumgüterunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine bessere Zukunft zu gestalten, indem es die Gesundheitsrisiken seiner Produkte verringert. Dies soll durch das Angebot einer größeren Auswahl an genussvollen Produkten, die weniger schädlich für die Nutzer sind, erreicht werden. BAT empfiehlt denjenigen, die weiter rauchen wollen, vollständig auf wissenschaftlich fundierte, risikoreduzierte Alternativen umzusteigen. Das Unternehmen möchte bis 2030 50 Millionen Verbraucher für seine nicht brennbaren Produkte zu gewinnen. BAT beschäftigt mehr als 53.000 Menschen und ist in über 180 Ländern mit seinen Marken vertreten, von denen es in 43 eine Fabrikation betreibt.

Informationen zu McLaren Racing: McLaren Racing wurde 1963 von dem neuseeländischen Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Das Team startete 1966 sein erstes Formel-1-Rennen, seitdem McLaren 20 Formel-1-Weltmeisterschaften, mehr als 180 Formel-1-Grand-Prix, die 24 Stunden von Le Mans beim ersten Versuch und der Indianapolis 500 dreimal gewonnen hat. McLaren Racing nimmt an der FIA Formel 1-Weltmeisterschaft 2020 mit Lando Norris und Carlos Sainz sowie an der IndyCar-Serie in den USA mit Oliver Askew und Pato O'Ward teil.

