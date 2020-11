Luxus-Immobilien: Ignace Meuwissen bringt Verkauf seiner Immobilien-Beratungsfirma unter Dach und Fach

Meggen, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der namhafte Immobilien- und Eigentumsberater Ignace Meuwissen hat sein Unternehmen an einen großen internationalen Partner verkauft. Ignace Meuwissen berät wohlhabende osteuropäische und asiatische Industrie-Unternehmer. Meuwissen hat seine Immobilien-Beratungsfirma 2008 gegründet. Sechs Jahre später - im Jahr 2014 - organisierte er den ersten Umzug eines russischen Industrie-Unternehmers in die Niederlande. Dazu Meuwissen: "Ich habe meine eigenen charakteristischen Methoden entwickelt. Mir ist der persönliche Kontakt, die Lobbyarbeit und die strategische Planung wichtig. Mit der Zeit wurde es eine immer größere Herausforderung, das Geschäft am Laufen zu halten, dabei aber auch das starke internationale Netzwerk nicht zu vernachlässigen. Jetzt habe ich mein Ziel erreicht."

Es gab eine Reihe von Interessenten aus der Immobilien- und Finanzwelt, die an einem Geschäftsabschluss mit Meuwissen interessiert waren. Der entscheidende Faktor war dabei sein einzigartiges Portfolio an UHNWI-Kunden - Privatpersonen mit extrem hohen Vermögenswerten, in der Mehrzahl Oligarchen. Meuwissen berät die überaus wohlhabenden Kunden beim Kauf und Verkauf von Wohneigentum an zentralen Standorten in aller Welt - und organisiert die dafür notwendigen Transaktionen. Bei vielen seiner Kunden geht es um einen Umzug nach Europa - vor allem nach Belgien, in die Niederlande, nach Luxemburg und in die Schweiz. Der Brexit hat dazu geführt, dass die Auftragsbücher von Meuwissen prall gefüllt sind. Auf der Warteliste stehen mittlerweile 70 Suchanfragen. Das komplette Portfolio hat einen geschätzten Wert von 750 Million und 1,5 Milliarden Euro.

Der anonyme neue Eigentümer, mit dem Meuwissen zusammenarbeiten wird, ist ein privater Investor russischer Herkunft aus dem Banken- und Immobiliensektor. Der Kaufpreis gründet sich auf den Transaktionswert der Immobiliengeschäfte in den vergangenen Jahren sowie die neuen Suchaufträge. Die Gesamtsumme dürfte zwischen 1,6 und 2,35 Milliarden Euro liegen.

Der 55-jährige Ignace Meuwissen wird dem Unternehmen bis 2025 als Berater erhalten bleiben. Daneben will er sich mit seinem Partner Mohammad Zahoor - einem Industrie-Unternehmer aus der Ukraine - auf Property4East konzentrieren. Property4East.com ist eine Plattform für internationale Luxus-Immobilien. De Einstiegspreise liegen bei einer Million Euro. Die Plattform zielt darauf ab, den Immobilien-Bedarf extrem wohlhabender Privatpersonen abzudecken, die in Russland, China, Hongkong, Japan, der Ukraine, Kasachstan und deren Nachbarländern ansässig sind. Auf der Plattform Property4East.com können sowohl Eigentümer als auch Immobilienmakler des oberen Marktsegments ihre Luxusimmobilien bewerben.

