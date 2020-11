Wiens schönster Weihnachtsbaum leuchtet

Weihnachtsbaum am Rathausplatz illuminiert - Baum aus Oberösterreich ist für Bürgermeister Ludwig "Zeichen des Zusammenhalts und des Miteinanders"

Wien (OTS/RK) - Die Vorweihnachtszeit in Wien ist offiziell eingeläutet. Heute, Samstag, haben Wiens Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig und sein Amtskollege aus Oberösterreich, Thomas Stelzer, die 2.000 LED-Lichter am Weihnachtsbaum am Rathausplatz mit einem Knopfdruck eingeschaltet. Der Weihnachtsbaum der Wienerinnen und Wiener kommt dieses Jahr aus Oberösterreich.

"Ein schön beleuchteter und festlich geschmückter Baum gehört zur Vorweihnachtszeit dazu. Gerade in diesem Jahr haben sich die Wienerinnen und Wiener einen besinnlichen und erholsamen Advent verdient. Der Baum ist ein Zeichen dafür, dass die Stadt auch schwere Zeiten meistern kann und durch Zusammenhalt und Miteinanders stärker wird. Auch wenn körperliche Nähe derzeit nicht möglich ist, rücken wir zusammen. Ich bedanke mich stellvertretend für alle Wienerinnen und Wiener beim Land Oberösterreich, das dieses Jahr den Weihnachtsbaum für unsere Stadt stellt und besonders bei der Gemeinde Klaffer und dem Stift Schlägl, aus dessen Wäldern der Wiener Weihnachtsbaum kommt“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig.

"In diesen herausfordernden Zeiten und in einem Jahr, in dem kaum etwas so ist, wie es unter normalen Umständen sein sollte, freut es mich besonders, dass wir mit unserem Geschenk aus Oberösterreich den Wienerinnen und Wienern eine Freude bereiten können. Diese mehr als 200 Jahre alte Fichte aus der Böhmerwaldgemeinde Klaffer am Hochficht soll als Weihnachtsbotschafterin fungieren und für die festliche Weihnachtsstimmung am Wiener Rathausplatz sorgen", so Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Für seinen großen Auftritt heute wurde der Baum von den "Beauty-Docs" der Wiener Stadtgärten zurechtgemacht und geschmückt. Dank ihrer Arbeit steht der schönste Weihnachtsbaum Wiens am Wiener Rathausplatz.

Nicht nur der Baum vor dem Rathaus bringt den Advent zum Funkeln, auch der Wiener Weihnachtstraum im Rathauspark erstrahlt ab heute. Die Weihnachts-Wunderwelt mit kunstvoll beleuchteten und märchenhaften Attraktionen wie etwa dem beliebten Herzerlbaum und dem besinnlichen Krippenpfad, bietet ein stimmungsvolles Erlebnis für Alt und Jung.

