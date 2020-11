„Dancing Stars“: Bis zu 1,251.000 sahen das Finale in ORF 1 – beste Reichweite seit 2008

Michi Kirchgasser ist Siegerin der 13. Staffel

Wien (OTS) - Michi Kirchgasser & Vadim Garbuzov sind die „Dancing Stars 2020“: Bis zu 1,251.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Finale der ORF-Tanzshow am Freitag, dem 27. November 2020, bei dem sich das Siegerpaar gegen Cesár Sampson & Conny Kreuter sowie Silvia Schneider & Danilo Campisi durchsetzen konnte. Durchschnittlich sahen 1,112.000 Zuseherinnen und Zuseher (31 Prozent Marktanteil) die Präsentation der Tänze um 20.15 Uhr in ORF 1 (22 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen, 32 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen). Das Finale um 21.55 Uhr wollten sich dann durchschnittlich 1,225.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (37 Prozent Marktanteil bei 12+, 27 Prozent Marktanteil bei 12-49, 37 Prozent bei 12-29) nicht entgehen lassen – es erreichte damit die höchste „Dancing Stars“-Reichweite seit der vierten Staffel 2008. Die Abstimmungsentscheidung um 22.40 Uhr, wer „Dancing Star 2020“ wird, sahen durchschnittlich 1,215.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 43 Prozent Marktanteil (30 Prozent Marktanteil bei 12–49 und 42 Prozent bei 12–29).

Im Durchschnitt erreichte die 13. Staffel 829.000 Seherinnen und Seher und einen Marktanteil von 25 Prozent (22 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 29-Jährigen). Insgesamt waren 3,72 Millionen beim ORF-Tanzevent in ORF 1 mit dabei (weitester Seherkreis) – dies entspricht 49 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung 12+.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Ich gratuliere Michi Kirchgasser und Vadim Garbuzov herzlich zu ihrem Sieg. Sie sind das verdiente Siegerpaar dieser denkwürdigen Staffel, bei der nur eines war wie immer: die unvergleichliche Faszination, die von unserem Show-Klassiker ausgeht. Der Publikumserfolg der letzten neun Freitage ist eine nicht hoch genug einzuschätzende Leistung aller an der TV-Produktion beteiligten Personen. Ihnen allen, den Promis und Tanzprofis, dem Team vor und hinter der Kamera, sowie dem grandiosen Orchester unter Herbert Pichler und Thomas Rabitsch danke ich sehr herzlich für ihren großen Einsatz. Hervorzuheben sind Kristina Inhof, Maria Santner und Norbert Oberhauser für ihren kurzfristigen und hervorragenden Einsatz sowie Mirjam Weichselbraun, Klaus Eberhartinger, Nicole Hansen und Karina Sarkissova, die mit großem Verständnis für unsere Sicherheitsmaßnahmen hinter unseren Entscheidungen gestanden sind. Ich gratuliere Unterhaltungschef Alexander Hofer, Regisseur Kurt Pongratz, dem Sendungsverantwortlichen Stefan Zechner und dem gesamten ORF-Team zum großartigen Erfolg und zur perfekten Umsetzung von ‚Dancing Stars‘ unter schwierigen Rahmenbedingungen. Außerdem war die Corona-sichere Umsetzung eines Events dieser Größenordnung nur dank Pius Strobl und seines Team der Konzernsicherheit möglich. Alle Beteiligten haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Einschränkungen auf sich genommen, um den Österreicherinnen und Österreichern jene hochqualitative Fernseh-Unterhaltung präsentieren zu können, die in diesen herausfordernden Zeiten besonders wichtig ist“, so der Generaldirektor. „In diesem Sinn freue ich mich nicht nur über das große Interesse und Vertrauen des Publikums an der nun zu Ende gegangenen Staffel, sondern blicke voller Freude ins Jahr 2021, wenn der größte Ballroom des Landes im Herbst für die 14. Staffel aufsperrt und sich neue ‚Dancing Stars‘ in die Herzen der Österreicherinnen und Österreicher tanzen“.

Sieg für Michi Kirchgasser & Vadim Garbuzov

Michi Kirchgasser nach dem Sieg: „Ich habe so viel mehr als Tanzen gelernt. Man zieht sich seelisch nackt aus. Ich habe eine Seite in mir entdeckt, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie in mir ist. Ich freue mich jetzt einmal auf die Berge und aufs Skifahren. Auf meine Familie und das alltägliche Leben. Mein Mann wehrt sich noch, aber vielleicht fängt er ja doch noch an mit dem Tanzen – oder der Vadim kommt vorbei.“ Und Vadim Garbuzov über seine Tanzpartnerin:

„Michi hat so eine starke Entwicklung durchgemacht, wie ich es noch nie gesehen habe. Sie hat Sinn für Sinnlichkeit entwickelt und ist immer echt, vor und hinter der Kamera.“

Michi Kirchgasser & Vadim Garbuzov zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“

Morgen (Sonntag, 29. November) ist das Sieger-Tanzpaar von „Dancing Stars 2020“ zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“. Michi Kirchgasser und Vadim Garbuzov sprechen mit Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl über die bewegten letzten Wochen, was man durch das Tanzen für das Leben lernen kann und was sie sonst geprägt und berührt hat. Ö3-„Frühstück bei mir“ – das große Interview der Woche, Persönlichkeiten ganz persönlich – jeden Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3, moderiert von Claudia Stöckl.

Der ORF-Tanzevent online und im ORF TELETEXT

Für Fans des Tanzevents stellt dancingstars.ORF.at Storys, Interviews, Fotos, Videos u. v. m. von der diesjährigen Staffel zum Nachlesen und Nachsehen bereit. Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) sind alle TV-Shows noch für einige Tage in einem eigens eingerichteten „Im Fokus“-Video-on-Demand-Themencontainer abrufbar. Und der ORF TELETEXT bringt ausführliche Nachberichte zur aktuellen Staffel in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“.

