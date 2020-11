TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Samstag, 28. November 2020, von Mario Zenhäusern: "Umkämpftes Skivergnügen"

Innsbruck (OTS) - Die mitunter unnachgiebige Haltung heimischer Politiker mag den Regierungschefs in Berlin, Paris oder Rom missfal­len. Das verleiht ihnen aber nicht das Recht, von Österreich das Kappen eines wirtschaftlichen Standbeins zu fordern.

Österreich steht in Sachen Start in die Wintersaison ziemlich isoliert da. Italien, Deutschland und Frankreich fordern eine europaweit einheitliche Verschiebung, wollen die Skilifte erst Mitte Jänner aufsperren. Österreich wehrt sich mit Händen und Füßen. Aus gutem Grund: Der Wintertourismus ist, zumal in den westlichen Bundesländern Tirol, Vorarlberg und Salzburg, aber auch in Kärnten, zentrales Standbein der Wirtschaft. Und die Touristiker können sich auf europäisches Recht berufen, das eine von Brüssel verordnete Skigebietssperre nicht vorsieht.

Womit wir wieder einmal bei der Zahnlosigkeit der Europäischen Union wären. Deren Ursache ist vornehmlich, dass (zu) viele Mitgliedsstaaten ihr eigenes, nationales Süppchen kochen, statt sich am großen Ganzen zu beteiligen. Die Folge ist, dass die Gemeinschaft bei den großen Problemen der jüngeren Vergangenheit wie der Flüchtlingskrise 2015 oder der aktuell herausfordernden Corona-Pandemie zum Versagen geradezu gezwungen wird. Negative Beispiele dafür sind die gescheiterte Aufteilung der in Europa gestrandeten Flüchtlinge oder die noch immer blockierte Finanzhilfe für besonders von der Corona-Krise gebeutelte EU-Länder.

Die österreichische Bundesregierung hat einen nicht unwesentlichen Beitrag zum Scheitern der EU geleistet. Einerseits, in dem sie sich gemeinsam mit mehreren anderen Staaten weigerte, die solidarische Übernahme von zusätzlichen Asylwerbern zu garanieren. Andererseits, indem Österreich im Zuge der Corona-Welle im Frühjahr als eines der ersten Länder die Grenzen dichtmachte und sich später mit der Runde der „Sparsamen Vier“ auch noch lange gegen den von der EU-Kommission vorgeschlagenen Wiederaufbauplan samt Sonderfonds für die Corona-Hilfen stemmte.

Mag sein, dass die unnachgiebige Haltung heimischer Politiker den Regierungs­chefs in Berlin, Paris und Rom auf die Nerven geht. Das verleiht ihnen aber nicht das Recht, in die Entscheidungsbefugnis eines anderen Staates einzugreifen und von Österreich das Kappen einer bedeutenden wirtschaftlichen Einnahmequelle zu verlangen. Im Sommer hat ja auch niemand von Italien, Frankreich oder Deutschland die Schließung der Strände an Mittelmeer, Nord- oder Ostsee gefordert.

In Österreich wird es früher oder später eine Wintersaison geben. Sobald die Infektionszahlen auf akzeptable Werte sinken, werden die Liftanlangen und Tourismusbetriebe grünes Licht bekommen. Unanhängig davon, ob die Nachbarn damit einverstanden sind.

