„IM ZENTRUM“: Warten auf die Impfung – Bringt sie das Ende der Corona-Pandemie?

Am 29. November um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der Corona-Pandemie richtet sich die Hoffnung auf die Wirkung neu entwickelter Impfstoffe. Drei von ihnen warten derzeit auf die Zulassung durch die EU-Arzneimittelagentur. Europaweit, auch in Österreich, werden jetzt Pläne für die Impfung der Bevölkerung vorgelegt. Bringt die Impfung das Ende der Corona-Pandemie und die Rückkehr zum normalen Leben? Wie sicher sind Impfstoffe, die im Eiltempo entwickelt wurden? Kann es indirekt zu einer Impfpflicht kommen? Warum ist in Österreich die Skepsis gegenüber Impfungen grundsätzlich so groß?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 29. November 2020, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Juliane Bogner-Strauß

Landesrätin Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege, Steiermark, ÖVP

Ursula Wiedermann-Schmidt

Vakzinologin, Leiterin der Infektiologie und Immunologie, MedUni Wien Mitglied der Impfkommission Robert Koch-Institut

Wolf-Dieter Ludwig

Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft

Irmgard Griss

ehem. Präsidentin des Obersten Gerichtshofes,

ehem. Abgeordnete zum Nationalrat, NEOS

Sigrid Pilz

Wiener Pflege-, Patientinnen- & Patientenanwältin

