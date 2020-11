NEOS: Österreich bei Breitbandanbindungen leider immer noch unter Durchschnitt

Douglas Hoyos: „Die Förderungen der Breitbandmilliarde müssen endlich ausbezahlt werden.“

Wien (OTS) - „Es ist peinlich, dass Österreich beim Breitbandausbau immer noch hinterherhinkt“, sagt NEOS-Digitalisierungssprecher Douglas Hoyos. Er sieht den aktuellen OECD-Bericht zum Thema Digitale Wirtschaft als Weckruf: „Vor allem während der letzten Monate haben wir im Distance-Learning und Homeoffice gesehen, wie wichtig eine moderne Netzanbindung ist. Nur eine effiziente Digitalisierung kann Österreich zukunftsfit machen und wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen. Aktuell sind wir im OECD-Feld bei den Breitbandanbindungen aber leider unter Durchschnitt. Vor allem Glasfaseranschlüsse mit einer Downloadgeschwindigkeit von über 100 Megabit pro Sekunde sind leider immer noch Mangelware – speziell im Bundesländervergleich.“



Breitbandmilliarde endlich ausbezahlen

Die Forderung der NEOS sei daher ganz klar: „Der Ausbau der schnellen Breitbandanbindungen muss dringend auf Schiene gebracht werden, damit Österreich nicht auf der Überholspur liegen bleibt. Wir fordern, daher, dass die Förderungen der Breitbandmilliarde endlich ausbezahlt werden. Wir haben im Sommer eine Anfrage zum aktuellen Auszahlungsstand der Breitbandmilliarde gestellt. Demnach sollen von den rund 1,1 Milliarden Euro seit 2015 nur rund 151 Mio. Euro tatsächlich ausbezahlt worden. Auch der Fleckerlteppich, was den Ausbau in den einzelnen Bundesländern betrifft, muss dingend harmonisiert werden. Es dürfen vor allem keine Doppelgleisigkeiten entstehen“, so Hoyos.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu