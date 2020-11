SPÖ-Termine von 30. November bis 6. Dezember 2020

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 30. November 2020:

12.00 Uhr Fahnenhissung zum Welt-Aids-Tag - „Bekämpfen wir Aids, nicht Menschen mit Aids“. Unter diesem Motto hissen die sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation SoHo und die SPÖ-Frauen die Red-Ribbon-Fahne an der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle; u.a. mit SPÖ-Bundesfrauenvorsitzender Gabriele Heinisch-Hosek und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger, SoHo-Bundessekretär Sebastian Pay, Bundesfrauensprecherin Tatjana Gabrielli sowie Wiener SPÖ-Frauen-Vorsitzender Marina Hanke, Landesfrauensekretärin Nicole Berger-Krotsch und SoHo Wien Vorsitzendem Bakri Hallak (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle (Löwelstraße 18, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Transatlantica“, kuratiert von Eva Nowotny, sprechen Ellen Laipson, Raimund Löw und Eva Nowotny zum Thema „The US after the presidential elections: How to heal a divided country“. Die YouTube-Premiere ist abrufbar unter https://tinyurl.com/yd9wz8np. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/yxg5m364.

19.30 Uhr Der SPÖ-Parlamentsklub, das Karl-Renner-Institut und die sozialdemokratische Bildungsorganisation laden zur digitalen Preisverleihung des Bruno-Kreisky-Preises für das politische Buch 2019 auf Facebook und YouTube ein. Anschließend wird das PreisträgerInnen-Gespräch „Der Wert des Menschen“ live übertragen. Facebook: https://www.facebook.com/spoeparlamentsklub YouTube: https://www.youtube.com/spoevideos Nähere Informationen zur Preisverleihung finden Sie unter https://tinyurl.com/y4qzmmxs.

DIENSTAG, 1. Dezember 2020:

13.15 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr moderiert das Webinar von Parliamentarians for Global Action (PGA) und der parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) zum Thema “Improving the system for the nomination and elections of Judges: Can the ‚ICC system‘ learn from the European Court of Human Rights?” (13.15 bis 14.15 Uhr, ZOOM-Link: https://tinyurl.com/y5wd8cqo)

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Online-Diskussion „Gerechtigkeit gesucht: Mindestlohn in der EU“ ein. Nach der Begrüßung von Maria Maltschnig, Direktorin des Karl-Renner-Instituts, leitet SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner in die Diskussion mit EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte Nicolas Schmit, Evelyn Regner (Mitglied des Europäischen Parlaments, SPÖ) und Barbara Teiber (Bundesvorsitzende der GPA und Vizepräsidentin der Arbeiterkammer Wien) ein. Die Diskussion können Sie per Livestream via YouTube unter https://tinyurl.com/y4wsollm oder via Facebook unter https://tinyurl.com/y4buw6t8 abrufen. Die Diskussion moderiert Andreas Schieder (Leiter der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Mitglied im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten). Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/y2x5vgke

MITTWOCH, 2. Dezember 2020:

10.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Hegemonien und Allianzen“, kuratiert von Walter Posch, spricht Henry Barkey zum Thema „After the US-Elections – Perspectives on Turkey, NATO and the Middle East Region“. Die YouTube-Premiere ist abrufbar unter https://tinyurl.com/yd9wz8np. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/y3koeggr.

DONNERSTAG, 3. Dezember 2020:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

9.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

FREITAG, 4. Dezember 2020:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, sprechen Kurt Langbein und Elsabeth Tschachler über ihr Buch „Das Virus in uns. Motor der Evolution“ (erschienen im Molden Verlag). Die YouTube-Premiere „AUS KREISKYS WOHNZIMMER“ ist abrufbar unter https://tinyurl.com/yd9wz8np. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/y3koeggr

