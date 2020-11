ORF-„Pressestunde“ mit Ing. Norbert Hofer, Dritter Nationalratspräsident und Bundesparteiobmann FPÖ

Am 29. November um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreich befindet sich im zweiten Lockdown und nun sollen Massentests das Weihnachtsfest der Bürgerinnen und Bürger retten – ein völlig falscher Ansatz, findet die FPÖ, die seit dem Frühjahr von einem Corona-Wahnsinn spricht. Die Ablehnung der Maßnahmen ist in der blauen Wählerschaft besonders groß. FPÖ-Parteichef Norbert Hofer fordert rasche Lockerungen, offene Schulen und mehr Tests in Pflegeheimen. Aber welche Lösungen braucht es, um einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu verhindern? Was tun, um den Winter-Tourismus vor dem Ruin zu bewahren? Und wie will Norbert Hofer seine Partei nach zahlreichen Wahlniederlagen neu aufstellen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 29. November 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Andreas Koller

„Salzburger Nachrichten“

und

Simone Stribl

ORF

