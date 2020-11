Toto: Dreifachjackpot – jetzt geht es um 150.000 Euro

3 Zwölfer zu je mehr als 2.800 Euro

Wien (OTS) - Die Toto Jackpot-Serie geht in die Verlängerung, denn auch in der Runde 48A gab es keinen Dreizehner. Zum dritten Mal in Folge, und damit wartet am Wochenende ein Dreifachjackpot mit rund 150.000 Euro.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Zwölfer und erhalten dafür jeweils mehr als 2.800 Euro. Die Gewinner kommen aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark, und alle drei waren mit Systemscheinen erfolgreich.

In der Torwette gab es keine fünf und auch keine vier richtigen Ergebnisse, und damit heißt es in den ersten beiden Rängen Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 48B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 48A

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 134.161,45 – 150.000 Euro warten 3 Zwölfer zu je EUR 2.822,20 91 Elfer zu je EUR 20,60 659 Zehner zu je EUR 5,70 433 5er Bonus zu je EUR 3,60

Der richtige Tipp: 2 2 2 2 2 / 1 2 2 2 1 X 1 X X X X 2 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 10.335,12 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 617,18 Torwette 3. Rang: 1 zu EUR 771,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 138.957,38

Torwette-Resultate: 1:+ 0:+ 0:2 0:2 0:2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at