Katholische Kirche verurteilt Angriff auf Rabbiner in Wien

Kardinal Schönborn: "Antisemitismus darf bei uns keinen Platz haben. Er gefährdet das friedliche Zusammenleben von uns allen" - Freistetter namens der Kommission Weltreligionen der Bischofskonferenz: "Wir stehen mit unseren jüdischen Schwestern und Brüdern zusammen"

Wien (KAP) - Vertreter der Katholischen Kirche haben auf den tätlichen Angriff auf einen Rabbiner in Wien mit Bestürzung reagiert und die Tat auf das Schärfste verurteilt. "Ich bin bestürzt über den gestrigen Angriff auf einen Rabbiner mitten in Wien und versichere unseren jüdischen Mitbürgern meine ganze Solidarität", erklärte Kardinal Schönborn am Freitag gegenüber Kathpress und via Twitter. "Antisemitismus darf bei uns keinen Platz haben. Er gefährdet das friedliche Zusammenleben von uns allen", hielt der Wiener Erzbischof fest. Neben Kardinal Schönborn hat auch Bischof Werner Freistetter als Vorsitzender der Kommission Weltreligionen der Bischofskonferenz den Angriff "aufs Schärfste verurteilt".

"Wir stehen mit unseren jüdischen Schwestern und Brüdern zusammen", betonte der Militärbischof in einer Stellungnahme gegenüber Kathpress und sagte: "Dieser traurige Vorfall unterstreicht die Wichtigkeit, alle kurz- und langfristigen Maßnahmen zu ergreifen, um dem Terror nachhaltig den Nährboden zu entziehen".

