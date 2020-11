Einwallner fordert volle Aufklärung rund um vermeintliche Angriffspläne auf Kirchen

Türkis-grüner Streit gefährdet Sicherheit in Österreich – Hat Nehammer die Angriffspläne erfunden, wie Abgeordneter der Grünen behauptet?

Wien (OTS/SK) - Mit großem Unverständnis reagiert heute, Freitag, SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner auf den türkis-grünen Streit rund um die vermeintlichen Angriffspläne des Attentäters in Wien. „Der grüne Abgeordnete Michel Reimon unterstellt Innenminister Karl Nehammer in aller Öffentlichkeit, die Unwahrheit zu sagen und die gestern bekanntgegebenen Angriffspläne auf Kirchen zu erfinden“, so Einwallner, der auf Aussagen Reimons auf Twitter verweist. „Dieser Streit ist nicht nur in höchstem Maße unwürdig, er gefährdet auch die Sicherheit in Österreich“, so der SPÖ-Sicherheitssprecher, der die Offenlegung des Sachverhalts verlangt: „Ich werde die Vorwürfe der Grünen nächsten Dienstag sowohl im ‚Geheimdienstausschuss‘ als auch im Innenausschuss vorbringen. Innenminister Nehammer und die Grünen sind aufgefordert, für volle Aufklärung zu sorgen“ sagt Einwallner, der ÖVP und Grüne auffordert, die „bewusste Verunsicherung der Bevölkerung sofort zu beenden“. **** (Schluss) ls/bj

