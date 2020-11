AVISO zum Welt-AIDS-Tag: Vizebürgermeister Wiederkehr, Stadtrat Hacker und WASt hissen Red Ribbon am Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag. Die rote Schleife ist das weltweite Symbol für Solidarität mit allen Menschen, die von HIV und AIDS betroffen sind. Das Wiener Rathaus wird auch dieses Jahr wieder im Zeichen des Welt-Aids-Tages stehen. Der für Antidiskriminierung zuständige Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker sowie Wolfgang Wilhelm und sein Team der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt) werden am Dienstag, dem 1. Dezember 2020, die Red Ribbon-Fahne als sichtbares Symbol der Solidarität der Stadt Wien am Rathaus anbringen.

VertreterInnen der Medien sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Datum: 1.12.2020, um 11:30 Uhr

Ort: Wiener Rathaus Eingang Lichtenfelsgasse, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Reinhard Krennhuber

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

Tel.: +43 1 4000 81248

E-Mail: reinhard.krennhuber @ wien.gv.at



Manfred Kling, Teamleitung Presse

NEOS Wien Rathausklub

Landesgerichtsstraße 10, 1010 Wien

manfred.kling @ neos.eu

+43 664 466 22 21