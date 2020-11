ORF III am Wochenende: „Wir spielen für Österreich“ präsentiert „Le nozze di Figaro“ live aus dem Theater an der Wien

Außerdem: umfangreicher ORF-III-Beethoventag, dreiteiliger „zeit.geschichte“-Abend zu weiblichen Filmstars

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Sonntag, dem 29. November 2020, im Hauptabend Alfred Dorfers Inszenierung von Mozarts „Le nozze di Figaro“ live aus dem Theater an der Wien. Während der Hauptabend damit die „Wir spielen für Österreich“-Reihe fortsetzt, steht der restliche Sonntag ganz im Zeichen von Ludwig van Beethoven – u. a. mit allen neun Symphonien und dirigiert von namhaften Maestros. Am Samstag, dem 28. November, widmet sich ein „zeit.geschichte“-Abend den größten weiblichen Filmstars des vergangenen Jahrhunderts.

Samstag, 28. November

Der Film „Hollywoods wahre Prinzessinnen“ (20.15 Uhr) führt vor Augen, dass Meghan Markle nicht die erste Schauspielerin war, die in ein Königshaus eingeheiratet hat. Zum Start des dreiteiligen „zeit.geschichte“-Abends werden mit Grace Kelly, Rita Hayworth und Gloria Swanson drei Schauspielerinnen früherer Zeit unter die Lupe genommen, die alle – zumindest kurzfristig – ihren Traumprinzen gefunden haben. Stummfilm-Legende Gloria Swanson heiratete bereits im Jahr 1925 einen französischen Marquis. Doch ein anderer Mann kam zwischen sie – Joseph P. Kennedy, Vater des späteren amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Rita Hayworth – „Femme fatale“ der 1940er und Ex-Frau von Orson Welles – tanzte an der Seite von Fred Astaire oder Gene Kelly über die Leinwände der Welt. 1949 ehelichte sie den als Frauenheld verrufenen persischen Prinzen Aly Khan. Ihr Bund machte Schlagzeilen, hielt jedoch nur zwei Jahre lang. Grace Kelly wiederum lernte bei Dreharbeiten den Fürsten Rainier von Monaco kennen, dem sie 1956 das Ja-Wort gab. Doch ein Happy End schien diesen Schauspielerinnen nur auf der Leinwand vergönnt zu sein.

Auf diese Produktion folgen „Hitlers Frauen: Marlene Dietrich – Die Feindin“ (21.05 Uhr) und „Romy – La Rose“ (22.00 Uhr). Im Rahmen von „Soundcheck Österreich“ schließt der Abend mit dem Konzert „Wechselspiele: Ernst Molden und Ursula Strauss in St. Corona“ um 22.55 Uhr.

Sonntag, 29. November

Zum Abschluss des Beethoven-Jahres anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten macht ORF III den 29. November zum Beethoven-Tag. Neben anderen Produktionen leiten namhafte Maestros unter dem Motto „Alle Neune!“ auch die neun Symphonien Beethovens. Zum Auftakt des Schwerpunkt-Programms dirigiert Nikolaus Harnoncourt „Missa solemnis“ (7.35 Uhr), bei der styriarte 2015 aufgezeichnet. Darauf folgt der 2005 produzierte Film „Beethovens Locke“ (9.10 Uhr) von Larry Weinstein. „Alle Neune!“ startet mit Dirigent Georg Solti, der Beethovens Erste Symphonie (10.15 Uhr) in einer Aufzeichnung aus der Londoner Royal Albert Hall im Jahr 1978 mit dem Chicago Symphony Orchestra leitet. Um 10.50 Uhr folgt Beethovens Zweite Symphonie mit Claudio Abbado am Pult der Berliner Philharmoniker 2001 in Rom. Weitere Konzerte stehen um 11.30 Uhr mit „Anne-Sophie Mutter & Herbert von Karajan mit Beethovens Violinkonzert“ aus der Berliner Philharmonie 1984 sowie dem Liederabend „Der heitere Beethoven“ (12.20 Uhr) aus Gmunden 1992 auf dem Programm.

Am Nachmittag zeigt ORF III um 13.15 Uhr den Konzertfilm von Henri Colpis aus 1967, für den Rafael Kubelík Beethovens Dritte Symphonie dirigierte. Die Vierte Symphonie op. 60 in B-Dur gibt es anschließend um 14.10 Uhr mit Carlos Kleiber am Pult des Royal Concertgebouw Orchestras aus 1983. Die Dokumentation „Ruf nach Freiheit – Eröffnung der Wiener Staatsoper 1955“ (14.50 Uhr) von Henry Salomon zeigt anschließend, wie das Opernhaus mit Beethovens Befreiungsoper „Fidelio“ seine Pforten wieder öffnete. Der „Alle Neune!“-Reigen wird mit dem Konzert „Beethovens 5. mit Daniel Barenboim“ (15.50 Uhr) fortgesetzt, das mit den Wiener Philharmonikern im Juni 2020 im Wiener Musikverein aufgezeichnet wurde. Um 16.35 Uhr folgt „Beethovens 6. mit Philippe Jordan“, die zu Jahresbeginn im Wiener Konzerthaus aufgeführt wurde. Um 17.25 Uhr präsentiert Christian Thielemann mit den Wiener Philharmonikern Beethovens Siebente Symphonie aus dem Wiener Musikverein im Jahr 2009. Im selben traditionsreichen Konzerthaus dirigierte Leonard Bernstein 1979 Beethovens Symphonie Nummer acht (18.10 Uhr), musikalisch erneut, mit den Wiener Philharmonikern.

Im Vorabend zeigt ORF III von den Salzburger Festspielen 2015 „Franz Welser-Möst dirigiert die Leonoren-Ouvertüre!“ (18.45 Uhr). Das Finale zeigt Herbert von Karajan 1968 in der Berliner Philharmonie mit Beethovens Neunter Symphonie (19.05 Uhr).

Im Hauptabend setzt ORF III die „Wir spielen für Österreich“-Reihe fort: „Erlebnis Bühne LIVE“ präsentiert um 20.15 Uhr live-zeitversetzt aus dem Theater an der Wien die Neuproduktion von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Le nozze di Figaro“. Satiriker Alfred Dorfer feiert damit an der Seite von Kateryna Sokolova sein Opernregie-Debüt. Neben der rumänischen Sopranistin Cristina Pasaroiu und dem österreichischen Bassbariton Florian Boesch als Gräfin und Graf Almaviva tritt ein junges, internationales Ensemble auf. Stefan Gottfried dirigiert den Concentus Musicus Wien, der Arnold Schoenberg Chor singt unter der Leitung von Erwin Ortner. ORF-Kulturlady Barbara Rett begleitet durch den exklusiven TV-Opernabend.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at