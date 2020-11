„Heimat Fremde Heimat“ über Corona-bedingte Probleme migrantischer Unternehmen

Außerdem am 29. November um 13.30 Uhr in ORF 2: Kochen mit Sinn mit Haubenkoch Mario Bernatović

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 29. November 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Corona und Unternehmen

Besonders den kleinen und mittleren Unternehmen macht der zweite Lockdown schwer zu schaffen. In Hotels sind die Zimmer leer und die Taxilenker/innen stehen stundenlang ohne Aufträge auf den Taxiständen. Schon im ersten Lockdown konnte der Härtefallfonds nur einen Bruchteil der Einnahmen ersetzten. Viele mussten auf das Ersparte zurückgreifen. Auch rund ein Dutzend großer Hochzeitssäle in Wien, in denen vor allem türkische und serbische Hochzeiten stattfinden, ist seit März außer Betrieb. Die Monatsmiete von 18.000 Euro muss jedoch trotzdem bezahlt werden. Ajda Sticker mit einem Bericht über migrantische Unternehmen und ihre Probleme.

Kinder und Corona

Die Kinder der Volksschule in Bleiburg/Pliberk in Kärnten arbeiten seit 2018 an einem transgenerationalen Projekt. Sie haben einmal pro Woche die Menschen im Altersheim besucht und dabei Freundschaften geschlossen. Die durchwegs zweisprachigen Kinder (Deutsch und Slowenisch) berichten nun, wie störend sich Corona bislang auf die Beziehungen zwischen Jung und Alt ausgewirkt hat bzw. wie die Schülerinnen und Schüler versuchen, auf kreative Art und Weise mit der Situation fertig zu werden. Ein Beitrag von Sabina Zwitter.

Kochen mit Sinn

Seit etwas mehr als einem Jahr serviert Haubenkoch Mario Bernatović im 8. Wiener Gemeindebezirk sogenanntes High-End-Bar-Food. Die Corona-Krise hat auch ihn und sein für hochwertige Snacks bekanntes Bistro-Lokal ins Schwitzen gebracht. Um mediterranen Flair in die Wohnzimmer zu bekommen, hat Bernatović für „Heimat Fremde Heimat“ ein Rezept zum Nachkochen mitgebracht. Adriana Jurić sprach mit ihm über die Bedeutung von bewusstem Genuss in Krisenzeiten und seine persönliche Kochphilosophie.

