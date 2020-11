„Masken“ statt ein „Letzter Wille“ in ORF 1

Johannes Zeiler und Brigitta Kanyaro in neuer Folge der ORF-1-Serie am 30. November

Wien (OTS) - Zwar kein „Letzter Wille“, aber geheimnisvolle „Masken“ sollen Johannes Zeiler und Brigitta Kanyaro am ORF-1-Serienmontag, dem 30. November 2020, um 20.15 Uhr bei ihrer Recherche im neuesten Fall weiterbringen. Die Suche nach Erben führt das Duo diesmal zurück in die 1980er Jahre mitten in die Noricum-Affäre.

Mehr zum Inhalt:

„Masken“ (Montag, 30. November, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Johannes Zeiler, Brigitta Kanyaro, Ruth Brauer-Kvam, Julian Loidl, Wolfgang Hübsch und Sylvia Eisenberger sowie Dominik Warta, Ulrike Beimpold und Mercedes Echerer in Episodenrollen; Regie: Markus Engel

Josef Stamulis war österreichischer Staatsbürger mit griechischen Wurzeln. Er hinterlässt zahlreiche Masken – deren Herkunft und Wert noch nicht geklärt ist. In den 80erJahren hat er in der Botschaft in Athen gearbeitet. Genau zur Zeit der Noricum-Affäre. Bei der Recherche stößt Julia (Brigitta Kanyaro) auf eine Geliebte und ist sich sicher, dass Stamulis etwas mit dem plötzlichen Tod des Botschafters Herbert Amry zu tun hatte. Paul muss Julia daran erinnern, dass sie nicht in einem Mordfall ermitteln, sondern einen Erben ausfindig machen wollen.

„Letzter Wille“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

