Gratis Telemedizin: Rasche ärztliche Hilfe für alle UNIQA Kunden

Wien (OTS) -

Kostenlose telemedizinische Konsultationen für alle Kunden mit einer UNIQA Polizze

Schnell und direkt übers Smartphone per Video mit einem Arzt sprechen

Medizinische Abklärung und Beratung ohne Ansteckungsgefahr



Bauchschmerzen, Übelkeit oder hohes Fieber – viele Erkrankungen können jetzt schon am Smartphone behandelt werden. Ging man früher mit diesen Beschwerden ganz selbstverständlich zum Arzt, sind aktuell viele Menschen aufgrund der hohen COVID-19-Infektionen und des derzeitigen Lockdowns verunsichert. Telemedizin gewährleistet hier medizinische Beratung und Versorgung ohne zusätzliche Gesundheitsrisiken.

Kostenlos für alle Kunden mit einer UNIQA Polizze

„UNIQA möchte einen Beitrag leisten, um das Gesundheitssystem zu entlasten und das Infektionsrisiko für Patienten sowie für medizinisches Personal zu minimieren“, so Peter Humer UNIQA Vorstand für Kunde&Markt in Österreich. Daher bietet UNIQA allen Kunden vorerst bis 31. Jänner 2021 kostenlose telemedizinische Konsultationen an. Für alle UNIQA Kunden – unabhängig ob sie eine Kranken-, Lebens-, Unfall-, Sach- oder andere Versicherung abgeschlossen haben – gibt es ab sofort täglich von 8 bis 21 Uhr kostenfreie medizinische Beratung: eedoctors App herunterladen, bei akuten medizinischen Problemen UNIQA Kundenservice für gratis Gutscheincode anrufen und schon kann man mit den Ärzten von eedoctors mittels Videotelefonie in Kontakt treten. (Details auf www.uniqa.at) Humer: „Dieser Service steht allen unseren Kunden offen, die rasche Hilfe in medizinischen Belangen brauchen.“ Telemedizinische Beratung hat zudem noch den Vorteil, dass man ohne Wartezeiten von zu Hause in einer Videokonferenz mit dem Arzt sprechen kann.

Durchgeführt wird das Angebot vom Kooperationspartner „eedoctors“, der diesen Service bereits seit Jahren in der Schweiz und in Deutschland erfolgreich anbietet.

COVID-19-Verdachtsfälle können mit diesem Service nicht behandelt werden. In Abstimmung mit den Behörden müssen Patienten bei Verdacht auf eine Infektion mit dem COVID-19-Virus zu Hause bleiben und die Gesundheitshotline 1450 anrufen. Ebenso muss bei lebensbedrohenden Notfällen so wie bisher 144 angerufen werden.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.300 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern rund 15,5 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

eedoctors

eedoctors ist die erste virtuelle Arztpraxis aus der Schweiz. Ein erfahrenes Ärzteteam berät Patienten weltweit über das Smartphone. Ohne Wartezeit und ohne Terminvereinbarung, ganz einfach per Knopfdruck. Eine kompetente und transparente Anamnese und Beratung ist online mit einem speziell auf Ferndiagnose geschulten Ärzteteam möglich und bietet so die medizinische Hilfe für zuhause. Nach Abschluss der Onlinekonsultation stehen dem Patienten die Dokumente im persönlichen Patientendossier zur Verfügung.





Rückfragen & Kontakt:

Gregor Bitschnau,

Konzern-Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

1029 Wien

Österreich

Tel.: +43 1 211 75-3440

Mobil: +43 664 889 155 64

E-Mail: gregor.bitschnau @ uniqa.at



Nicole Wacker,

Leiterin Marketing und Kommunikation

eedoctors

Waldeggstrasse 37

3097 Bern Liebefeld

Schweiz

Tel.: +41 79 285 87 58

E-Mail: nicole.wacker @ eedoctors.com

www.eedoctors.ch