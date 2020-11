Ein „Tribute to Diego Maradona“ am 28. November in ORF 1

Ab 21.55 Uhr mit Dokus „Das war Diego Maradona“, „Maradona, der Goldjunge“ und dem legendären WM-Spiel Argentinien – England

Wien (OTS) - Die (Fußball-)Welt trauert um Diego Maradona und ORF 1 widmet am Samstag, dem 28. November 2020, ab 21.55 Uhr dem bisher wahrscheinlich besten Fußballer einen ganz speziellen Themenabend mit gleich zwei Dokumentationen und einem der legendärsten WM-Spiele – mit dem Hauptdarsteller Diego Maradona.

21.55 Uhr: „Das war Diego Maradona“

Ein Nachruf der ORF-TV-Sportredaktion mit einer aktuellen Reportage aus Neapel, wo Diego Maradona seine größten Vereins-Erfolge feierte und wo die Trauer über seinen Tod wohl genau so groß wie in Argentinien ist.

22.05 Uhr: „Maradona, der Goldjunge“

Jean-Christophe Rose gestaltete in dieser ARTE-Dokumentation ein packendes Porträt des Fußballstars, der nicht nur in Argentinien wie ein Heiliger verehrt wurde.

23.45 Uhr: Fußball-WM 1986: Argentinien – England

Das legendäre und umstrittene Viertelfinale der WM in Mexiko, in dem Diego Maradona beide Tore Argentiniens erzielte: das 1:0 mit der „Hand Gottes“ und das 2:0 nach einem spektakulären Sololauf über das halbe Feld, für viele das schönste Tor der WM-Geschichte. ORF 1 zeigt das Spiel in voller Länge mit dem Originalkommentar von Robert Seeger.

