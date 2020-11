Adventkalender mit steirischen Kernöl-Köstlichkeiten neu aufgelegt

Limitierte Edition für Kinder und für Erwachsene

Wien (OTS) - Die steirischen Kürbiskernölproduzenten gehen mit einer besonderen Kostbarkeit in den Advent: dem neu aufgelegten Adventkalender, der mit einer Vielfalt an Kern(öl)-Köstlichkeiten befüllt ist. "Jedes der 24 Fenster ist mit einer regionalen Spezialität mit kurzen Transportwegen bestückt", freut sich Landwirtschaftskammer (LK) Steiermark-Präsident Franz Titschenbacher über den neu aufgelegten Adventkalender der Kürbiskernölproduzenten. Und Titschenbacher betont: "Dieser erinnert uns in der Adventzeit täglich an den großen Wert von Lebensmitteln aus der Region."

"Den in der Obersteiermark aus nachhaltigem Karton gefertigten Adventkalender gibt es in zwei Editionen: einen für Kinder und einen für Erwachsene mit jeweils handgezeichneten Cover-Bildern", ergänzt Kammerdirektor Werner Brugner. Befüllt ist der Erwachsenen-Kalender mit Knabberkernen in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen (Lebkuchen, Zimt usw.), Kernöltabs und Schokolade, jener für Kinder ausschließlich mit Knabberkernen und Schokolade.

"Beim Kinder-Kalender findet man auf der Rückseite eine Geschichte über einen Kürbis, der auch einmal Weihnachten erleben möchte. In jedem Fenster ist ein Teil der Geschichte versteckt, und mit jedem Tag steigt die Spannung. Für die Erwachsenen gibt es einen längeren Text, der zum Nachdenken anregen soll", erläutert Reinhold Zötsch, Geschäftsführer der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl. Erhältlich sind die beiden Editionen des Kernöl-Adventkalenders bei den steirischen Ölmühlen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landwirtschaftskammer (LK) Steiermark

Mag. Rosemarie Wilhelm

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsreferat

Hamerlinggasse 3, 8010 Graz

Tel.-Nr.: 0316/8050-1280, Mobil: 0664/1836360

E-Mail: rosemarie.wilhelm @ lk-stmk.at

http://www.stmk.lko.at