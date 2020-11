Erfrischend regional: Geschenktipps aus Niederösterreich

LR Danninger: Genuss-, Ausflugs- und Urlaubserlebnisse schenken

St. Pölten (OTS) - Neben Gutscheinen, mit denen man gemeinsame Zeit schenkt, sind Produkte regionaler Produzenten dieses Jahr ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Tourismuslandesrat Jochen Danninger erläutert: „Heuer haben es unsere Betriebe besonders schwer. Um sie in dieser herausfordernden Zeit bestmöglich zu unterstützen, möchte ich Gutscheine für einen Wirtshausbesuch, für Ausflüge oder einen Urlaub bzw. regionale Produkte von heimischen Produzenten als Weihnachtsgeschenk ans Herz legen. Nicht nur wird die Freude beim Verschenken groß sein, sondern wir helfen damit, unseren Betrieben gut durch die Krise zu kommen.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Viele unserer Betriebe bieten Gutscheine zum Verkauf. Ich empfehle Gutscheine der Wirtshauskultur, Gutscheine für die Genießerzimmer Niederösterreich oder die Niederösterreich-CARD als Geschenk. Über ein köstliches Essen beim Lieblingswirt, einen entspannten Urlaub oder ein Jahr Ausflugsvergnügen in Niederösterreich freuen sich die Beschenkten bestimmt.“

Der nächste Urlaub kommt bestimmt und ein Genießerzimmer-Gutschein zeigt dem oder der Beschenkten, dass man diesen am liebsten mit ihm/ihr verbringt. Ein Geschenk, an dem man im wahrsten Sinne des Wortes tagelang seine Freude hat. Ob Wohlfühl- und Entspannungsurlaub im Hotel mit Spa oder lieber Auszeit beim Urlaub am Bauernhof, die Vielzahl der Genießerzimmer macht das alles möglich. Für Kurzentschlossene gibt es den Gutschein auch als Print@Home-Version unter www.niederoesterreich.at/geniesserzimmer-gutscheine.

Auch heuer gibt es wieder die beliebte Weihnachtsaktion der Niederösterreich-CARD. Bis 31. Dezember gibt es beim Kauf der Niederösterreich-CARD drei zusätzliche Monate. Die Niederösterreich-CARD ermöglicht somit ganze 15 Monate freien Eintritt zu über 300 Ausflugszielen. Bei Neukauf kostet die Niederösterreich CARD für Erwachsene 63 Euro und für Jugendliche von 6 bis 16 Jahren 32 Euro. Ob Sportfreak oder Wellnessfan, historisch oder kulturell interessiert, Tier- oder Gartenliebhaber: Mit der NÖ-CARD hat das Christkind für die ganze Familie das richtige Geschenk. Alle Details zum Kauf bzw. zur Verlängerung gibt es unter www.niederösterreich-card.at/weihnachtsaktion

Den besten Geschmack beweist und erlebt man mit Gutscheinen der NÖ Wirtshauskultur, einlösbar bei den 220 besten Wirtshäusern in Niederösterreich. Vom urigen Landgasthaus bis hin zum kreativen Haubenlokal, ein „kostbares“ Geschenk, das jeden Geschmack trifft. Einfach, bequem und versandkostenfrei online bestellen, mit persönlicher Grußbotschaft versehen und gemeinsam genießen. Bestellungen sind unter www.wirtshauskultur.at/gutschein möglich.

Viele Gutscheine für spannende Ausflüge und Urlaube findet man auch auf den Webseiten der sechs Tourismusdestinationen unter www.niederoesterreich.at. Weitere Geschenktipps regionaler Produzenten unter www.niederoesterreich.at/handfeste-geschenktipps. Zudem hat die Niederösterreich-CARD hat auf ihrer Website www.niederoesterreich-card.at viele Ausflugsziele gelistet, die regionale Produkte in ihren Onlineshop anbieten. Ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, hat eine Übersicht über viele regionale Onlineanbieter auf ihrer Website www.ecoplus.at erstellt.

Weitere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Tina Fuchsberger, Telefon 02742/9000-19844, E-Mail tina.fuchsberger @ noe.co.at, www.niederoesterreich.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse