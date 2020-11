SJ – Stich zum Black Friday: „Scheinheiliges Spiel der ÖVP beenden - Großkonzerne endlich zur Kasse bitten!”

Sozialistische Jugend fordert Digitalsteuer für Online-Konzerne und nimmt Kanzler Kurz und die ÖVP in die Pflicht.

Wien (OTS) - „Während österreichische Kleinbetriebe wie Buchhandlungen und Spielwarengeschäfte zurzeit geschlossen haben, machen Online-Konzerne wie Amazon enorme Gewinne. Steuern zahlen diese Unternehmen in Österreich jedoch kaum. Das ist ein Skandal. Geld, das in Österreich umgesetzt wird, muss auch hier in Österreich versteuert werden “, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ). “Die Regierungen Europas müssen hier dringend an einem Strang ziehen. Das gilt ganz besonders für Kanzler Kurz und die ÖVP, die sich in der Vergangenheit stets als Beschützer der Großkonzerne präsentiert haben”, so Stich.

Besonders in Zeiten der Corona-Krise sei die gerechte Besteuerung von Großkonzernen alternativlos. „Jedes Jahr entgehen Österreich rund eine Milliarde Euro durch Steuerflucht von Großkonzernen. Sebastian Kurz schenkt dieses Geld lieber den Konzernen, anstatt es in unsere Krankenhäuser, Schulen oder Pflegeheime zu investieren. Wieder einmal stellt sich die Frage, auf wessen Seite die ÖVP steht. Auf der Seite der Menschen in Österreich, oder auf Seiten der Konzerne? ”, fragt Stich und erinnert an unzählige Abstimmungen auf europäischer Ebene, in denen Maßnahmen zur Steuergerechtigkeit von ÖVP-Finanzministern verhindert wurden. „ Kurz und die ÖVP müssen diesen Verrat an der österreichischen Bevölkerung umgehend beenden . Besonders in Zeiten von Corona können wir uns Geschenke für Großkonzerne nicht mehr leisten”, so Stich abschließend.

