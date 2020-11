MKV begrüßt Einführung des Ethikunterrichts

Wir haben bereits anlässlich der Vorstellung des Regierungsprogramms das Vorhaben der Entwicklung eines Lehramtsstudiums Ethik begrüßt und wir sind sehr froh, dass dieses jetzt in die Tat umgesetzt wird MKV-Vorsitzender Walter Gröblinger 1/3

Man braucht Planungssicherheit, vor allem im Bildungsbereich ist das eine sehr wichtige Grundlage MKV-Vorsitzender Walter Gröblinger 2/3

Religion und Ethik sind wichtig für unsere Gesellschaft, keine unwichtigen Nebenfächer und Anhängsel, die man stundenmäßig dort hinschiebt, wo man andere Fächer nicht haben will MKV-Vorsitzender Walter Gröblinger 3/3

Wien (OTS) - „ Wir haben bereits anlässlich der Vorstellung des Regierungsprogramms das Vorhaben der Entwicklung eines Lehramtsstudiums Ethik begrüßt und wir sind sehr froh, dass dieses jetzt in die Tat umgesetzt wird “, so MKV-Vorsitzender Walter Gröblinger.

Die Vertreter des größten Schüler- und Absolventenverbandes im Bereich der Höheren Schulen zeigen sich auch zuversichtlich, was die Vorbereitung der Lehrkräfte betrifft. Die Ausbildung läuft im zweiten Jahr und wird im Sommer 2021 abgeschlossen. Auch ein Schulbuch sei bereits fertig, weitere in Vorbereitung. „Da tut sich echt was“, zeigt sich Gröblinger begeistert.

Wichtig sei, dass der vorhandene Entwurf für den Lehrplan in eine fixe Grundlage verwandelt wird. „ Man braucht Planungssicherheit, vor allem im Bildungsbereich ist das eine sehr wichtige Grundlage .“

Eine Herausforderung stellt für den MKV die Tatsache dar, dass auch Jugendliche, die einer Religion angehören, am Ethikunterricht teilnehmen. Etwa dann, wenn für die betreffende Glaubensgemeinschaft kein konfessioneller Unterricht angeboten wird. „Da kann es sein, dass sehr religiös geprägte Menschen unterschiedlicher Bekenntnisse in einer Klasse zusammensitzen.“ Gerade in solchen Fällen komme die Aufgabe des Ethikunterrichts aber besonders zum Tragen: „Er soll auch eine Plattform sein, um den Austausch und die gegenseitige Wertschätzung zu fördern. Es geht um Offenheit und Toleranz, aber niemals darum, ob eine Meinung, Religion richtig oder falsch ist“, erinnert Gröblinger.

Einmal mehr erinnert der MKV daran, dass es nicht zielführend ist, den Religions- und Ethikunterricht auf Randstunden am Nachmittag zu verbannen. „ Religion und Ethik sind wichtig für unsere Gesellschaft, keine unwichtigen Nebenfächer und Anhängsel, die man stundenmäßig dort hinschiebt, wo man andere Fächer nicht haben will “, so Gröblinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Walter Gröblinger, kvors @ mkv.at