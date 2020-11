SPÖ-Drobits: Nikolo ja, Besuch bei Oma und Opa nein? Wer soll sich da noch auskennen?

Klare und verständliche Regelungen im Kampf gegen die Pandemie sind notwendig

Wien (OTS/SK) - Durchdachte, klar kommunizierte und auch für die Bevölkerung verständliche Corona-Regelungen mahnt SPÖ-Nationalrat Christian Drobits ein. „Zahlreiche Regelungen bei den Corona-Ausgangsbeschränkungen sind für die Menschen überhaupt nicht mehr nachvollziehbar: Nikolo nun erlaubt, Besuche bei Oma und Opa defacto verboten. Tochter und ihr Kind besuchen nein, die beste Freundin besuchen nur dann, wenn man sie vorher persönlich mehrmals getroffen hat. Bücherkauf nein, Waffenkauf bisher ja. Schule nein, mit einem Freund mit Abstand laufen nein und Sport auch nur ein bisschen. Es ist ein ganzer Schwall an Regelungen, die zwar nun adaptiert und nachgeschärft wurden, aber trotzdem für Verwirrung bei den Menschen sorgen. Als Staatsbürger sollte man sich schon erwarten können, dass es die Regierung schafft, eindeutige Regeln zu formulieren und diese auch verständlich zu kommunizieren“, so Drobits. ****

Man diskutiere, ob und unter welchen Voraussetzungen Enkel ihre Großeltern überhaupt noch sehen können oder ob und wie der Nikolo kommen darf. Gleichzeitig gehe man allen Ernstes davon aus, Weihnachten wieder aufzumachen, mit Touristen auf den Schipisten zu stehen und mit Abstand in einer Hütte ein gepflegtes Bier zu trinken. „Angesichts der Infektionszahlen werden Weihnachten und Silvester 2020 anders ablaufen müssen als gewohnt. Wir alle sind pandemiemüde – aber Corona ist nicht verhandelbar und schränkt uns massiv in unserem gewohnten Leben ein. Ich erwarte mir, dass die Regierung den Mut aufbringt, das klar anzusprechen, keine falschen Hoffnungen erweckt und mit eindeutigen und verständlichen Regelungen soweit als möglich Planungssicherheit schafft“, so Drobits abschließend. (Schluss) up/mp/sd

