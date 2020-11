SPÖ Innere Stadt freut sich auf die Arbeit für die Zukunft des 1. Bezirks

Bezirksvertretung angelobt – Lucia Grabetz als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin gewählt

Wien (OTS/SPW) - Gestern fand die konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Innere Stadt statt. Die Angelobung der BezirksrätInnen wurde von Stadtrat Peter Hanke durchgeführt. SPÖ-Spitzenkandidatin Lucia Grabetz wurde mit großer Mehrheit zur Stellvertreterin von Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) gewählt. „Ich danke der Bezirksvertretung für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Ich werde mich in den kommenden fünf Jahren mit voller Kraft für die Interessen der InnenstädterInnen einsetzen“, so Grabetz.****

Zwtl.: SPÖ Innere Stadt ist mit kompetentem und vielfältigem Team im Bezirk vertreten

Der SPÖ-Klub für die Bezirksvertretung der Inneren Stadt hat sich mit einer Mischung aus erfahrenen und jungen BezirksrätInnen für die kommenden fünf Jahre aufgestellt. Mit Daniela Ecker-Stepp als Klubvorsitzende steht Lucia Grabetz eine sehr erfahrene Bezirkspolitikerin zur Seite. „Wir starten im 1. Bezirk motiviert in die neue Periode. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Lucia Grabetz und dem tollen Team der SPÖ Innere Stadt. Genauso freue ich mich auf eine produktive parteiübergreifende Zusammenarbeit mit allen anderen Fraktionen“, so Ecker-Stepp.

Laurentius Terzic, der in der vergangenen Periode bereits die Klimastrategie-Arbeitsgruppe des Bezirks leitete, wird stellvertretender Klubvorsitzender. Özge Esatbeyoglu, Vorsitzende der Jungen Generation in der Inneren Stadt, sorgt als zweite stellvertretende Klubvorsitzende für frischen Wind. Der bisherige Klubvorsitzende Karl Grasser wird als längstdienender Bezirksrat den stellvertretenden Vorsitz der Bezirksvertretung übernehmen.

Zwtl.: Verkehrsberuhigung, Klimaschutz und Corona-Bewältigung sind Herausforderungen der kommenden Jahre

Inhaltlich gibt es für die Bezirksvertretung Innere Stadt in den nächsten fünf Jahren genug zu tun. Die Verkehrsberuhigung des 1. Bezirks soll bis 2022 auf den Weg gebracht werden. Mit mehr Straßenbäumen und Wasserflächen soll die Innenstadt klimagerechter gestaltet werden. Nicht zuletzt muss die Bezirksvertretung auch eine starke Stimme für die von der Corona-Krise gebeutelten KleinunternehmerInnen und Kulturschaffenden sein. „Mit unserem Team und in konstruktiver Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und der Stadtregierung werden wir all diese Themen tatkräftig angehen“, blickt Lucia Grabetz optimistisch in die kommenden fünf Jahre. (Schluss)

