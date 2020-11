Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 27.11.: „Die Industrie im Zeichen der Pandemie“

Wien (OTS) - Esther Mitterstieler spricht mit Georg Knill, dem Präsidenten der Industriellenvereinigung, über die Industrie im Zeichen der Pandemie – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 27. November um 9.42 Uhr in Ö1.

Gleich vorweg: Die Industrie jammert nicht. Im Gegenteil: Die Auswirkungen des zweiten Lockdowns seien begrenzt, sagt Georg Knill, der oberste Vertreter der Industrie im Land. Schon im nächsten Jahr rechnet er wieder mit einem deutlichen Wachstum. Knill befürwortet die Massentests und sagt, die Industriebetriebe hätten großteils bereits selbst Tests durchgeführt – mit hoher Beteiligung der Mitarbeiter/innen. Das macht ihn optimistisch, dass die Pandemie bald eingedämmt werden kann. Kritik an der Regierung übt er, wenn es um die Schließung der Schulen und das Tracing via App geht. Und er erklärt, wie man seiner Meinung nach einen dritten Lockdown verhindern kann. Außerdem spricht er in „Saldo“ darüber, dass er die Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten befürwortet.

