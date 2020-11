Lotto: Tiroler tippt Solo-Sechser mit System und gewinnt 1 Mio. Euro

Solo-Sechser auch bei LottoPlus, und Jackpot beim Joker – 350.000 Euro warten

Wien (OTS) - Mit einem Systemschein nahm ein Spielteilnehmer aus dem Tiroler Oberland am Mittwoch den Sechser in Angriff, und das erfolgreich: Er tippte damit als einziger die „sechs Richtigen“ und sicherte sich somit exakt 1 Million Euro. Aber dabei blieb es nicht:

Er wählte das System 0/09, durfte also neun Zahlen ankreuzen und kam dank dieses Systems noch zu 18 Fünfern, 45 Vierern und 20 Dreiern. Das machte nochmals ein Zubrot von mehr als 20.000 Euro.

Drei Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 29.000 Euro. Ein Steirer und ein Wiener waren dabei per Normalschein erfolgreich, ein weiterer Wiener mit einem Quicktipp.

LottoPlus

Einen Solo-Sechser gab es auch bei LottoPlus. Ein Wiener war hier gleich mit dem ersten von sieben Tipps auf einem Normalschein erfolgreich und gewann mehr als 200.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Sonntag warten erneut rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es diesmal keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl, und somit wartet hier am Sonntag erstmals seit zehn Runden wieder ein Jackpot. Dabei wird es um rund 350.000 Euro gehen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. November 2020

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 29.039,30 93 Fünfer zu je EUR 1.021,90 203 Vierer+ZZ zu je EUR 140,40 3.827 Vierer zu je EUR 41,30 4.878 Dreier+ZZ zu je EUR 14,60 59.857 Dreier zu je EUR 4,70 145.432 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 13 15 26 33 39 Zusatzzahl 35

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. November 2020

1 Sechser zu EUR 200.270,80 81 Fünfer zu je EUR 579,10 3.084 Vierer zu je EUR 13,50 41.733 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 6 7 10 24 30

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. November 2020

JP Joker, im Topf bleiben EUR 193.300,23 – 350.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 103 mal EUR 880,00 956 mal EUR 88,00 9.976 mal EUR 8,00 95.044 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 5 3 8 2 3

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at