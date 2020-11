„Bewusst gesund – Das Magazin“ informiert über COVID-19-Ansteckungsverläufe und -Langzeitfolgen

Außerdem am 28. November um 17.30 Uhr in ORF 2: Lavendel ist „Arzneipflanze des Jahres“

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 28. November 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Chronische Erschöpfung – dauerhafte Folge von Infektionen

Infektionsspezialistinnen und -spezialisten in Österreich sind alarmiert, denn immer öfter zeigt sich bei Menschen, die eine COVID-19-Erkrankung überstanden haben, eine Art chronischer Erschöpfung. Sie leiden an einem Syndrom namens ME/CFS, das schon lange vor Corona aufgetreten ist und vor allem junge Menschen dauerhaft schwächt. ME/CFS ist die Abkürzung für Myalgische Enzephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome und bezeichnet eine Art postvirale Erschöpfung, die durch ein zusammengebrochenes Immunsystem, Entzündungen von Gehirn und Rückenmark sowie einer gestörten Energieversorgung in den Zellen gekennzeichnet ist. „Bewusst gesund“ hat einen Steirer besucht, dessen Lebensplanung durch die rätselhafte Krankheit abrupt unterbrochen wurde. Gestaltung: Christian Kugler.

Langzeitfolgen von COVID-19

Mehr als 100.000 Österreicherinnen und Österreicher sind mittlerweile vom Coronavirus genesen. Zahlreiche ehemalige COVID-19 Patientinnen und -Patienten fühlen sich jedoch monatelang abgeschlagen, krankheitsanfällig und weniger leistungsfähig als vor ihrer Infektion. Bei Infektionen mit Pneumonien sind längere Genesungszeiten nicht ungewöhnlich. Auch bei COVID-19-Erkrankungen können Wochen und Monate nach der akuten Erkrankung noch Symptome vorhanden sein oder neu auftreten. Das Spektrum an Langzeitfolgen ist groß und reicht von chronischer Müdigkeit, Erschöpfung, anhaltenden Atemproblemen bis hin zu Depressionen, Gedächtnislücken oder dem dauerhaften Verlust des Geruchsinns. Noch ist der Genesungsweg nach COVID-19 wenig erforscht. Die steigende Zahl der Genesenen liefert jedoch immer mehr Hinweise. Dazu ist Prim. Dr. Harald Stingl, Leiter der Inneren Medizin im Landesklinikum Melk, zu Gast in „Bewusst gesund“.

Ansteckungsverläufe bei COVID-19

Obwohl es seit einem Dreivierteljahr kaum ein anderes Thema als Corona gibt, haben viele Menschen Fragen zum Infektionsverlauf. Ab wann treten nach einem Kontakt Symptome auf? Wann wird der/die Neuinfizierte selbst ansteckend und wann ist die Gefahr, das Virus weiterzugeben, gebannt? Das sind nur einige der immer wieder gestellten Fragen. Die wichtigsten Punkte fasst Prof. Siegfried Meryn zusammen.

Mundgesundheit – mit Ölziehen Bakterien bekämpfen

Viele Krankheiten beginnen im Mund. Bakterien und Schadstoffe können sich in der Mundhöhle gut festsetzen und so auch die Mundgesundheit gefährden. Neben der klassischen Zahnhygiene soll nach der traditionellen indischen Heilkunde Ölziehen das Mittel der Wahl sein. Die antibakterielle, aber auch heilende Wirkung vieler Öle eliminiert Toxine und Bakterien. Gestaltung: Larissa Putz.

Lavendel – die „Arzneipflanze des Jahres“

Der Lavendel stammt aus dem Mittelmeerraum und ist als Zier- und Aromapflanze auch in vielen heimischen Gärten zu finden. Die einzigartigen Inhaltsstoffe des Lavendels werden in der Kräutermedizin seit jeher sehr geschätzt. Lavendel soll beruhigend wirken und für einen guten Schlaf sorgen. Diese Wirkung wurde durch aktuelle Studien belegt. In den violetten Blütenblättern steckt noch vieles mehr, darum wurde Lavendel zur „Arzneipflanze des Jahres 2020“ gekürt. Gestaltung: Veronika Brix.

